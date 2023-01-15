آخرهن منى العمدة.. إعلاميات مصريات جرى إيقافهن عن العمل بسبب "إثارة الجدل"

قررت قناة النهار المصرية يوم السبت إيقاف الإعلامية منى العمدة عن العمل وإيقاف برنامجها، لإثارتها الجدل بسبب أسلوبها وطريقتها في الحديث، فضلا عن ملابسها "غير الملائمة".

ومنى العمدة ليست الإعلامية المصرية الوحيدة التي تم إيقافها عن العمل بسبب إثارتها الجدل، فقد سبقها عدد من الإعلاميات اللواتي جرى إيقافهن عن العمل للسبب ذاته.