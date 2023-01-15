آخرهن منى العمدة.. إعلاميات مصريات جرى إيقافهن عن العمل بسبب "إثارة الجدل"
قررت قناة النهار المصرية يوم السبت إيقاف الإعلامية منى العمدة عن العمل وإيقاف برنامجها، لإثارتها الجدل بسبب أسلوبها وطريقتها في الحديث، فضلا عن ملابسها "غير الملائمة".
ومنى العمدة ليست الإعلامية المصرية الوحيدة التي تم إيقافها عن العمل بسبب إثارتها الجدل، فقد سبقها عدد من الإعلاميات اللواتي جرى إيقافهن عن العمل للسبب ذاته.
ريهام سعيد
تعد الإعلامية ريهام سعيد من أكثر المذيعات إثارة للجدل، وتم إيقافها عن العمل أكثر من مرة، حتى تم إيقاف برنامجها الشهير "صبايا الخير" بشكل نهائي.
كما أصدرت نقابة الإعلاميين قرارا بمنعها من مزاولة أي نشاط إعلامي، بعد أن وصفت أصحاب الوزن الزائد في برنامجها بأنهم "عبء على الدولة وعائلاتهم".
وتوقفت ريهام عن العمل لفترة طويلة، قبل أن تعود مؤخرا لتقديم برنامج جديد عبر شاشة قناة "الشمس" المصرية.
مي حلمي
قبل أشهر قررت قناة "الحدث اليوم" المصرية إيقاف الإعلامية مي حلمي وإحالتها للتحقيق بسبب إثارتها الجدل في برنامجها "الحكم".
وقالت قناة "الحدث اليوم" في بيان حينها: "بناء على ما تم رصده من قبل مرصد القناة بحلقة الإعلامية مي حلمي أمس وما بدر منها تجاه ضيف البرنامج والتعامل معه بما يخالف الأصول والأكواد الإعلامية وميثاق الشرف، فقد تقرر إحالة الإعلامية مي حلمي للتحقيق، وإيقاف بث برنامجها الحكم على شاشة القناة".
مروج إبراهيم
أوقفت الإعلامية مروج إبراهيم قبل سنوات من قبل إدارة قناة "cbc/إكسترا" بسبب خروجها عن قواعد السلوك المهني، في حلقة قدمتها ضمن برنامج "ما وراء الحدث"، والتي كان ضيفها أستاذ التاريخ، عاصم الدسوقي.
وأصدرت القناة آنذاك بيانا أوضحت فيه أن المذيعة "أساءت إدارة الحوار، ولم تلتزم الأسلوب اللائق في التعامل مع ضيف البرنامج، وأنهت الحوار بشكل يسيء بشدة للقناة قبل أن يكون تجاوزا مرفوضا في حق الضيف".
رشا مجدي
في عام 2017 قررت قناة "صدى البلد" المصرية إيقاف الإعلامية رشا مجدي عن العمل، وإحالتها للتحقيق، بسبب وصفها لحادث تفجير مسجد الروضة الإرهابي بـ"العنف المتبادل"، مما اعتبرته القناة وصفا يحمل تعديا على الجيش والشرطة، وتبرئة لما وصفته بـ"الإرهابيين".
منى العراقي
أصدرت فضائية "المحور" قبل 4 سنوات قرارا بإيقاف الإعلامية منى عراقي وإحالتها للتحقيق، وذلك لما بدر منها من عبارات غير لائقة خلال عرضها لقضية الاغتصاب الجنسي في برنامجها "انتباه".
وقالت القناة في بيان أصدرته حينها، إن العبارات التي ذكرتها عراقي تتنافى مع قواعد القناة التي تعلي من القيم والمبادئ ومن الشعار الذي ترفعه "قناة الأسرة المصرية" منذ نشأتها.
دعاء صلاح
قررت نقابة الإعلاميين إيقاف المذيعة في قناة "النهار" دعاء صلاح 3 أشهر بعد ظهورها في حلقة بعنوان "اشتري راجل" وهي ببطن منتفخ كأنها حامل، وتحدثت خلال الحلقة أن المرأة من الممكن أن تكون "سنغل ماذر"، وتصبح الأب والأم في وقت واحد، عن طريق الاتفاق مع رجل لغرض الحمل فقط، وذلك بمجرد الحصول على مبلغ مالي ثم ينفصلان.
شيماء جمال
الإعلامية شيماء جمال، التي قتلت مؤخرا على يد زوجها، كانت قد توقفت عن العمل الإعلامي بقرار من نقابة الإعلاميين، حيث أخرجت خلال إحدى الحلقات المخصصة عن الإدمان كيسا فيه مادة بيضاء، وقامت باستنشاقها على الهواء.
وقالت أثناء ذلك: "أنا وعدت المتصل إني هشم هيروين على الهواء وأنا وفيت بوعدي، بس حلوة الشمة أوي"، ما اعتبرته النقابة خروجا صارخا عن المعايير المهنية والأخلاقية.
منى شكر
أوقف التلفزيون المصري المذيعة منى شكر بسبب وصفها الرئيس المصري الراحل محمد مرسي بـ"السيد الرئيس" أثناء قراءة خبر الحكم عليه في إحدى القضايا.
وجاء في مذكرة الإحالة أن المذيعة خرجت عن "السكربت" الخاص بخبر يتعلق بالرئيس المعزول، ما استدعى إحالة المذيعة للتحقيق وإيقافها عن العمل.