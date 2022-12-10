أحمد ماهر يرد على اتهامه بالإساءة لمسلسل "الكبير أوي"
رد الفنان المصري أحمد ماهر على الاتهامات التي لاحقته خلال الساعات الأخيرة، بالإساءة إلى مسلسل "الكبير أوي" الذي يقوم ببطولته مواطنه أحمد مكي ويخرجه أحمد الجندي.
وكان موقع "ET بالعربي" قد نقل عن الفنان أحمد ماهر قوله مبررا رفضه المشاركة في المسلسل الذي سيعرض في موسم رمضان 2023، إن العمل "لا يناسب تاريخه الفني".
وحسب الموقع الفني، فقد عرض على ماهر أن يجسد شخصية "كبير مطاريد الجبل" الذي يرغب في الزواج من "عمة الكبير أوي" التي تجسد شخصيتها الفنانة سما إبراهيم، وتجمعه مواقف كوميدية مع أحمد مكي.
وقال ماهر: "لا يصح بعد كل التاريخ الفني الذي صنعته أن أشارك في هذا المسلسل، رغم النجاح الكبير الذي حققه العمل".
وأكد أنه "لم يحاول مع الشركة المنتجة إجراء بعض التعديلات على الشخصية التي سيُجسدها، كونه يرفض الإطار العام لها".
وعلق أحمد ماهر، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، على ما نسب له قائلاً: "هذه المعلومات غير صحيحة بالمرة، وأنا قلت أن سبب رفضي المشاركة في المسلسل هو أنني لم أر نفسي في هذا الدور، فقط، ولم أقل ما تم تداوله مؤخرا عبر وسائل الإعلام".
وأضاف: "مسلسل الكبير حقق نجاحا كبيرا، وله جماهيرية كبيرة، وحسب معلوماتي قد حاز على أكبر عدد مشاهدة في الموسم الرمضاني السابق".
وحقق الجزء السادس من مسلسل "الكبير أوي" الذي عرض في الموسم الرمضاني السابق 2022، نجاحا كبيرا، وهو من بطولة الفنان أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، محمد سلام، وغيرهم.