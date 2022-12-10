أحمد ماهر يرد على اتهامه بالإساءة لمسلسل "الكبير أوي"

رد الفنان المصري أحمد ماهر على الاتهامات التي لاحقته خلال الساعات الأخيرة، بالإساءة إلى مسلسل "الكبير أوي" الذي يقوم ببطولته مواطنه أحمد مكي ويخرجه أحمد الجندي.

وكان موقع "ET بالعربي" قد نقل عن الفنان أحمد ماهر قوله مبررا رفضه المشاركة في المسلسل الذي سيعرض في موسم رمضان 2023، إن العمل "لا يناسب تاريخه الفني".

وحسب الموقع الفني، فقد عرض على ماهر أن يجسد شخصية "كبير مطاريد الجبل" الذي يرغب في الزواج من "عمة الكبير أوي" التي تجسد شخصيتها الفنانة سما إبراهيم، وتجمعه مواقف كوميدية مع أحمد مكي.

وقال ماهر: "لا يصح بعد كل التاريخ الفني الذي صنعته أن أشارك في هذا المسلسل، رغم النجاح الكبير الذي حققه العمل".