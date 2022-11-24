شمس الكويتية تنشر أول مشاهد من كواليس "سره الباتع"

شاركت الفنانة شمس الكويتية جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كواليس المسلسل المصري "سره الباتع"، الذي تخوض من خلاله أولى تجاربها التمثيلية.

وأثارت شمس الجدل مؤخرًا بعد إعلانها خوضها تجربة التمثيل من خلال المسلسل الذي يقوم بإخراجه خالد يوسف، في أول عمل فني بعد أزمته مع الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج.

ونشرت شمس فيديو عبر حسابها الشخصي على سناب شات من داخل كواليس المسلسل، حيث تظهر في حارة شعبية، وترتدي ملابس فتاة شعبية، كما ظهرت في فيديو آخر وهي تركب "ميكروباص" مع فتاة أخرى قائلة بلهجة الفتاة الشعبية: "خلينا نعيش الدور، إحنا دلوقتي داخل ميكروباص، بقولك إيه يا بيتش"، كما ظهرت برفقة أحد مصففي الشعر المصريين أثناء إعداد شعر مستعار لها، الذي هنأها بتصدرها التريند بعد ظهورها مع خالد يوسف في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.