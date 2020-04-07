السعودية.. عاصفة انتقادات تلاحق ناصر القصبي لتقمصه شخصية فتاة بمسرحية ”الذيب في القليب“

تعرض الفنان السعودي ناصر القصبي، لعاصفة انتقادات من جانب نشطاء سعوديين بسبب تقمصه شخصية فتاة سعودية برفقة الفنان حبيب الحبيب وذلك ضمن أحد مشاهد مسرحيته ”الذيب في القليب“.

وتأتي هذه الانتقادات بعد إعلان مجموعة Mbc ومنصة شاهد الإلكترونية عرض المسرحية للمشاهدين مع فترة الحجر الصحي الذي يعيشه المواطنون في المملكة أسوة بمواطني العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك من باب الترفيه والتسلية للمشاهدين وحث المواطنين على عدم الخروج من منازلهم.

ورغم أن هذا العرض يتم بثه مجانا لجميع المشاهدين العرب لمسرحية عرضت أخيرا في موسم الرياض ولاقت إقبالا جماهيريا، إلا أن الانتقادات لاحقت أحد المشاهد مع تناقل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه ناصر القصبي وحبيب الحبيب بدور نسائي برفقة رجل على المسرح، الأمر الذي أحدث جدلا واسعا وسط مطالبات بحذف المشهد.

وتم تناقل المقطع وسط ردود فعل واسعة وتم تدشين وسم #ناصر_القصبي عبر موقع ”تويتر“ والذي شهد انقساما بين مؤيد ومعارض للمشهد، فالبعض رأى أن المشهد ”يتضمن رسائل بعيدة عن التمثيل“، فيما قال البعض الآخر إن ”ما يتم تداوله من آراء سلبية حول المشهد غير محقة كونها تركز على مشهد بعينه تاركة الهدف الإيجابي من وراء العرض“.

هؤلاء هم التافهين الي صنعناهم وطلعناهم للشهره واصبحو يظنون انفسهم مؤثرين على المجتمع !! او يرسلون رسائل خبيثه ودنيئه عبر التمثيل وغيره واصبحو حتى لدرجه يخرجون عن دورهم التمثيلي ليتقمصون دور الموؤثر !!! وهذي تفاهه مابعدها لذلك تحصله يخطي لانه ليس في مجاله اصلا ! #ناصر_القصبي — الغامممدي (@Osx770mh6xBKs5X) April 6, 2020

وتابع مغرد آخر قائلا: ”شاهدت في المسرحية أكثر من مشهد إيجابي وهادف لكن بعض الناس بطبيعته ليش ما يلفت نظره إلا السلبيات إذا هذا تفكيرنا عزالله ماراح نتطور ولا راح نتقدم ياناس اتركو السلبية عنكم““.

#الذيب_في_القليب #ناصر_القصبي #حبيب_الحبيب مسرحية الذيب ف القليب شاهدت ف المسرحية اكثر من مشهد إيجابي و هادف لاكن بعض الناس ب طبيعته ليش ما يلفت نظره الا السلبيات اذا هذا تفكيرنا عزالله ماراح نتطور و لا راح نتقدم ياناس اتركو السلبية عنكم !!!!!!!!!!!!!!!!!! — ????????????????عبدالرحمن الحارثي (@dhoomnawaf12212) April 7, 2020

وأردف مغرد آخر بالقول: ”طارق العلي يلبس عباية بالمسرحيات ماقلتوا شي ولا أحد انتقده وجه مشرق وناصر يوم لبسها كل واحد مسوي حاله مفتي وجه ذو ابتسامة متكلفة المسرحية فوق الممتازه فكاهيه مافيها تصنع واللي ينتقدون اتركوا عنكم الحسد“.

#ناصر_القصبي طارق العلي يلبس عبايه بالمسرحيات ماقلتوا شي ولاأحد أنتقده ???? وناصر يوم لبسها كل واحد مسوي حاله مفتي ???? المسرحيه فوق الممتازه فكاهيه مافيها تصنع

واللي ينتقدون اتركوا عنكم الحسد ???? — Lamia (@LoLoLo2665) April 6, 2020

وأضافت مغردة قائلة: ”#المشهد كتير ممتع وين المشكلة إذا وصل رسالة يعكس فيها بعض التصرفات ما هو إلا ممثل استمروا في الإبداع“.

#ناصر_القصبي المشهد كتير ممتعة وين المشكلة إذا وصل رسالة يعكس فيها بعض التصرفات ما هو الا ممثل استمرو في الإبداع — ????عبير ‏أم رواد من الرياض???????? (@Rwad32An32An) April 7, 2020

ويحمل العرض المسرحي ”الذيب في القليب“ الطابع الكوميدي ويشارك ناصر القصبي النجوم عبدالإله السناني وريماس منصور وزارا البلوشي وحبيب الحبيب وعلي الحميدي وعبدالمجيد الزهيدي ومحسن الشمري وضيف الشرف راشد الشمراني والعرض من تأليف خلف الحربي وإخراج الكويتي محمد الحملي.