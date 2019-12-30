بعد غياب سنوات.. ناصر القصبي يعود بعمل مسرحي في شتاء الرياض

أعلن موسم ”شتاء الرياض“ عن عودة الفنان السعودي ناصر القصبي، للمسرح مجددًا بعد غياب استمر سنوات، حيث يقوم ببطولة العرض المسرحي ”الذيب في القليب“ ويقام العرض على مدار أسبوعين.

وقال الحساب الرسمي لموسم ”شتاء الرياض“ عبر موقع ”تويتر“ إن العرض سيكون من أفضل العروض الحديثة ويقام في الفترة من 2 وحتى 18 يناير المقبل، ودوّن الحساب: ”مسرحية الذيب في القليب هي من أجمل المسرحيات السعوديَّة الحديثة واللي تعبّر عن قوَّة مسرحنا وجماله لا تفوت حضورها من 2 إلى 18 يناير“.

مسرحية الذيب في القليب هي من أجمل المسرحيات السعوديَّة الحديثة ????

واللي تعبّر عن قوَّة مسرحنا وجماله ✨

لا تفوت حضورها من 2 إلى 18 يناير ????

للحجز:https://t.co/5XQZLbABDY#شتاء_الرياض pic.twitter.com/XUeUuOkzhy — شتاء الرياض | Riyadh Winter (@RiyadhSeason) December 29, 2019

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه عبر موقعها الإلكتروني عن توفر التذاكر بفروع فيرجين ميجا ستورز، على أن يُقام العرض في القاعة الزرقاء على مسرح جامعة الأميرة نورة بطريق المطار في الرياض.

ويحمل العرض المسرحي ”الذيب في القليب“ الطابع الكوميدي ويشارك ناصر القصبي النجوم عبدالإله السناني وريماس منصور وزارا البلوشي وحبيب الحبيب وعلي الحميدي وعبدالمجيد الزهيدي ومحسن الشمري وضيف الشرف راشد الشمراني والعرض من تأليف خلف الحربي وإخراج الكويتي محمد الحملي.

يُذكر أن آخر مسرحيات ناصر القصبي كانت بعنوان ”قرموش وطرطوش“ وشاركه فيها راشد الشمراني وعبد الله السدحان وعُرضت مطلع التسعينيات، وتجولت في العديد من المناطق بالمملكة العربية السعودية.