السعودية تقدم أول عمل درامي عن فيروس كورونا من بطولة ناصر القصبي (فيديو)

قدمت السعودية عملا فنيا قصيرا يهدف إلى توعية المواطنين من خطورة فيروس كورونا المستجد الذي ينتشر بكثافة هذه الأيام على مستوى العالم.

ويضم العمل فريق مسلسل ”مخرج 7“ وهم الفنان ناصر القصبي برفقة عائلته (راشد الشمراني، وحبيب الحبيب).

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الجهات الصحية في السعودية بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ”كوفيد 19“ والحد من تفشيه.

وظهر في الفيديو الفنان ناصر القصبي، برفقة الدكتور راشد الشمراني والفنان حبيب الحبيب، وهم يحاولون منع الفنانتين ريماس منصور وأسيل عمران من الخروج من المنزل.

ووجهوا نصائح بشكل فكاهي لمواجهة فيروس كورونا، منها عدم السلام على أحد، والحرص على غسل اليدين باستمرار، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المعنية لمواجهة الوباء.

ناصر القصبي و نخبة من الممثلين السعوديين في فيديو توعوي للوقاية من فيروس كورونا

pic.twitter.com/GdOfOGpcnL — Gorgeous (@Gorgeous_ew) March 21, 2020

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت، أمس السبت، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 392 بعد تسجيل 48 إصابة جديدة.

وقال المتحدث باسم الصحة السعودية إن المملكة سجلت 48 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة 392 حتى 21 مارس/ آذار من عام 2020.

وأشار المتحدث إلى أن 16 حالة مصابة بالمرض المتفشي حول العالم شفيت، حسبما قال في الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة.

وحذرت الصحة السعودية من التجمعات داخل المنزل وخارجه، إذ قال المتحدث باسم الوزارة إنها ”خطرة جدا“، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية: “ يجب علينا جميعا أن نتكاتف ضد هذا الوباء“، وتابع: ”العديد من الأرواح تهدر بسبب التساهل والاستهتار“، على حد تعبيره.

في المقابل أكد أشرف زكي، نقيب الممثلين المصريين في تصريحات تليفزيونية، إنه لا يوجد عمل درامي في رمضان يطرح وباء كورونا، وذلك بسبب ضيق الوقت.

كما دعت نقابة الفنانين في لبنان إلى التوقف عن تصوير المسلسلات الخاصة بموسم رمضان الذي يبدأ الشهر المقبل بعد حالة من الذعر سيطرت على مواقع التصوير اللبنانية مع ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا.