تكريم الفنانة أحلام في ليلة تحمل اسمها بختام موسم الرياض (فيديو)

عبرت الفنانة الإماراتية أحلام عن سعادتها لإحياء الليلة الختامية لموسم الرياض، الجمعة المقبل، والتي تحمل اسمها وتشهد تكريمها.
ونشرت أحلام عبر إحدى صفحاتها بموقع ”تويتر“: ”ليلة تكرم فيها فنانة العرب أحلام في ختام موسم الرياض مباشرهً mbc شاشة كل العرب“.
وحرصت الفنانة الإماراتية على توجيه الشكر لهيئة الترفيه على التكريم وخصت بالذكر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة، ونائب رئيس هيئة الترفيه سالم الهندي.
ومن المقرر أن تحمل ليلة الحفل الختامي اسم ”ليلة فنانة العرب أحلام“.
وكانت أحلام، قد أحيت آخر حفلاتها خلال فعاليات معرض ”أنا عربية“ المقام ضمن ليالي ”موسم الرياض“، بعد أن شاركت للمرة الأولى بحفلات السعودية في شهر آذار/مارس من عام 2018.
وتعتبر أحلام، من أغنى الفنانات في الشرق الأوسط بحسب مجلة ”آراب بزنس“، وهي الأعلى أجرا على المستوى العربي.
ليله تكرم فيها #فنانة_العرب #احلام في ختام موسم الرياض مباشرهً #mbc شاشه كل العرب شكراً هيئه الترفيه على هذا التكريم والتشريف والتكليف شكراً معالي #تركي_ال_الشبخ شكراا نائب رئيس هيئة الترفيه الاستاذ سالم الهندي شكرا الشركة الرائعه #بنش_مارك ع التنظيم الكبير #ليلة_فنانة_العرب pic.twitter.com/AeGT3P1j0O
— A7lam #Ahlam2020 ???????????????? (@AhlamAlShamsi) January 22, 2020