تكريم الفنانة أحلام في ليلة تحمل اسمها بختام موسم الرياض (فيديو)

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عبرت الفنانة الإماراتية أحلام عن سعادتها لإحياء الليلة الختامية لموسم الرياض، الجمعة المقبل، والتي تحمل اسمها وتشهد تكريمها. ونشرت أحلام عبر إحدى صفحاتها بموقع ”تويتر“: ”‏ليلة تكرم فيها ‎فنانة العرب ‎أحلام في ختام موسم الرياض مباشرهً mbc شاشة كل العرب“. وحرصت الفنانة الإماراتية على توجيه الشكر لهيئة الترفيه على التكريم وخصت بالذكر ‎تركي آل الشيخ…