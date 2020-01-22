 تكريم الفنانة أحلام في ليلة تحمل اسمها بختام موسم الرياض (فيديو) – إرم نيوز‬‎

تكريم الفنانة أحلام في ليلة تحمل اسمها بختام موسم الرياض (فيديو)

تكريم الفنانة أحلام في ليلة تحمل اسمها بختام موسم الرياض (فيديو)

المصدر: عبدالله المصري - إرم نيوز

عبرت الفنانة الإماراتية أحلام عن سعادتها لإحياء الليلة الختامية لموسم الرياض، الجمعة المقبل، والتي تحمل اسمها وتشهد تكريمها.

ونشرت أحلام عبر إحدى صفحاتها بموقع ”تويتر“: ”‏ليلة تكرم فيها ‎فنانة العرب ‎أحلام في ختام موسم الرياض مباشرهً mbc شاشة كل العرب“.

وحرصت الفنانة الإماراتية على توجيه الشكر لهيئة الترفيه على التكريم وخصت بالذكر ‎تركي آل الشيخ رئيس الهيئة، ونائب رئيس هيئة الترفيه سالم الهندي.

ومن المقرر أن تحمل ليلة الحفل الختامي اسم ”ليلة فنانة العرب أحلام“.

وكانت أحلام، قد أحيت آخر حفلاتها خلال فعاليات معرض ”أنا عربية“ المقام ضمن ليالي ”موسم الرياض“، بعد أن شاركت للمرة الأولى بحفلات السعودية في شهر آذار/مارس من عام 2018.

وتعتبر أحلام، من أغنى الفنانات في الشرق الأوسط بحسب مجلة ”آراب بزنس“، وهي الأعلى أجرا على المستوى العربي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أحلام
الفن
تاغ
فن ومشاهير
موسم الرياض
تاريخ النشر
تاريخ التحديث