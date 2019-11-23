بعد بيعه.. تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة جديدة بشأن عود راشد الماجد

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، مفاجأة جديدة بشأن عُود الفنان راشد الماجد، الذي تم بيعه بمبلغ 600 ألف ريال في المزاد العلني بليلة السندباد يوم الجمعة، ضمن حفلات ”موسم الرياض“.

وقال تركي آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”مو معقول الي اشترى عود راشد أمس باعه اليوم بمليون ونص ريال، ليتخطى بذلك ضعف ثمنه الذي بيع به في المزاد“.

مو معقول الي اشترى عود راشد امس باعه اليوم بمليون ونص!???? — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 23, 2019

يذكر أنه تم بيع عود راشد بمبلغ 600 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 150 ألف دولار، ومن المقرر أن يذهب جزء من المبلغ لمصلحة إحدى الجمعيات الخيرية.

وكان آل الشيخ، قد أعلن منذ أيام أنها ستقام مزادات في كل حفل على أعواد الفنانين الذين سيكون لهم حفلات ضمن ”موسم الرياض”، والتي أطلق عليها ”ليالي الأساطير“.

وحول قصة العود الذي عرض للبيع في مزاد علني، قال راشد الماجد إن ”هذا العود له مكانة خاصة جدًا، لديه منذ نحو 27 عامًا، وهو إهداء من الملحن المبدع الراحل صالح الشهري، ولحن عليه أجمل أغنيات مسيرته الفنية، منها (شرطان الذهب) و(رجاوي) و(أغلى حبيبة) وغيرها“.

وأكد الماجد في تصريح صحفي، أنه ”يعتبر هذا العود تحديدًا جزءًا من إرثه الفني، فضلًا عن مكانته العاطفية لديه، ويمثل بالنسبة له ذكريات جميلة في تلحين العديد من الأغنيات البارزة في مسيرته، وأنه حافظ على هذا العود ضمن مقتنياته الخاصة بحرص شديد ليقدم في مزاد الحفل كأيقونة موسيقية يعتز بها كثيرًا“.