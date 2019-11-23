وعكة صحية تمنع تركي آل الشيخ من حضور ”ليلة السندباد“ (فيديو)

منعت وعكة صحية المستشار تًركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية من حضور المزاد العلني الذي أقيم لبيع عود راشد الماجد في احتفالية ”ليلة السندباد“ التي أحياها النجم السعودي بحضور الآلاف.

وحرص تركي آل الشيخ على إجراء اتصال هاتفي بالفنان راشد الماجد في الحفل الذي شهد تكريمه لأول مرة وانتدب تركي آل الشيخ بدلًا عنه المهندس فيصل بافرط الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه لتكريم السندباد.

في #ليلة_السندباد كرمنا الفنان الكبير "راشد الماجد" في ليلة فنية جماهيرية من أجمل ليالي #موسم_الرياض ????????

تستاهل كل هالمحبة يابو طلال ⁦@RashedTV ❤pic.twitter.com/s3B3EivXrh — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) November 22, 2019

وقال ”آل الشيخ“ في المكالمة: ”أحب أهني كل الضيوف وأهني نجم الليلة راشد الماجد اللي هو والنجاح وجهان لعملة واحدة وأيقونة من أيقونات المملكة العربية السعودية اللي تفتخر هيئة الترفيه بتكريمه“.

وأضاف: ”أخوي وعشرة عمر، أتذكر قبل 4 سنوات كنت أنا وياه وعبده ورابح ومجيد وماجد وأصيل ووليد، في سفرة عمل ووقتها كنا نتكلم عن يوم يأتي لتكريم الفنان السعودي في بلده والحمد لله جاء هذا اليوم في حكم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسيدي سمو ولي العهد محمد بن سلمان“.

واستطرد قائلًا: ”أسمع تحية لسمو ولي العهد محمد بن سلمان صاحب الراية اللي لولا الله ثم هو ما قدرنا نعمل ولا شيء من اللي تشوفونه هذا“.

معالي المستشار تركي آل الشيخ يهنئ راشد الماجد عبر مكالمة هاتفية#ليلة_السندباد#MBC1 pic.twitter.com/rCVHoh8Dwr — MBC1 (@mbc1) November 22, 2019

وأردف ”آل الشيخ“ قائلًا: ”أطلب من راشد هدية بسيطة مقطع من أغنية (الله يا زين اللي حضرت) اللي بهديها لوالدتي العزيزة اللي يحفظها ووالدته ووالدتكم جميعًا شكرًا لكم وكنت بتمنى أكون معاكم اليوم، منور يالخد منور“.

من جانبه قال راشد الماجد: ”مساء الخير يا أبو ناصر ألف سلامة عليك والجمهور ما يدري إن إنت مريض، وكلنا بنشوف تعبك ومجهوداتك، ألف شكر لهالتكريم اللي فعلًا مو غريب عليك إننا نتكرم وإحنا على قيد الحياة نسمع بالفنانين أنهم يتكرمون بعد ما يموتون ألف شكر وألف سلامة عليك“.

وحرص راشد الماجد على أداء أغنية ”الله يا زين اللي حضرت“ تلبية لرغبة تركي آل الشيخ، وسط حفاوة كبيرة حيث طلب من الجمهور أن يغنون معه فقال: ”يلا نغني مع بعض للجميع ولأمهاتنا كلنا وياريت تنام ياأبو ناصر بعد هالأغنية محتاجينك“.

راشد الماجد يغني "الله يا زين اللي حضرت".. تلبية لطلب معالي المستشار تركي آل الشيخ#ليلة_السندباد#MBC1 pic.twitter.com/S1nlB62Tya — MBC1 (@mbc1) November 22, 2019

يُذكر أن راشد الماجد، قدم خلال الحفل العديد من أغانيه التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير كما حضر بعد انتهاء الحفل عيد ميلاد سالم الهندي وسط حضور العديد من الأصدقاء ومسؤولي هيئة الترفيه.