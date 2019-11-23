بيع عود الفنان راشد الماجد بـ160 ألف دولار في مزاد علني بالرياض (فيديو)

بيع عود الفنان السعودي المعروف، راشد الماجد، ليلة السبت، بـ 600 ألف ريال (نحو 160 ألف دولار) في مزاد علني أقيم في العاصمة السعودية الرياض.

ومن المقرر أن يعود ريع العود للجمعيات الخيرية بحسب ما أعلن المنظمون للمزاد الذي أقيم ضمن حفل للفنان الماجد في العاصمة الرياض حضره أكثر من 20 ألف شخص في مسرح الفنان محمد عبده في منطقة البوليفارد في شمال الرياض.

بيع عود السندباد بـ 600 ألف ريال ..

وريعه يعود للجمعيات الخيرية#ليلة_السندباد#MBC1 pic.twitter.com/iYndXKuk77 — MBC1 (@mbc1) November 22, 2019

ورافق العود، الفنان الماجد طوال سنوات من تاريخه الفني الذي يضم أكثر من 800 أغنية، إذ تلقاه هدية من الملحن الراحل صالح الشهري، في بداية رحلة نجاحه الفني في العام 1992.

ومنذ نجاح أغنية ”أبشر من عيوني“ في ذلك العام، وحصول الفنان الماجد على الهدية الثمينة، لازمته في حياته الفنية لأكثر من 27 عامًا قبل أن يتم بيع العود في المزاد.

ولم يتم الإعلان عن هوية مشتري العود في المزاد الذي بدأ بمبلغ 50 ألف ريال قبل أن يصل لرقم الـ 600 ألف ريال.