راشد الماجد يبهر جمهور موسم الرياض في ”ليلة السندباد“ (فيديو)

جذب الفنان السعودي راشد الماجد، مساء الجمعة، أنظار وأسماع سكان مدينة الرياض، عندما أحيا حفلاً فنياً اتسم بالرومانسية والهدوء التي وسمت مسيرته الفنية الطويلة والتي عرفه جمهوره الكبير في السعودية والعالم العربي من خلالها.
افتتاح مبهر لـ #ليلة_السندباد .. ولحظة دخول راشد الماجد للمسرح#MBC1 pic.twitter.com/MPDuMuMFcG
— MBC1 (@mbc1) November 22, 2019
راشد الماجد لجمهور #موسم_الرياض : زان المسرح بوجودكم#ليلة_السندباد#MBC1 pic.twitter.com/r2ysbG5Dsq
— MBC1 (@mbc1) November 22, 2019
وامتلأ مسرح يتسع لأكثر من 20 ألف شخص، في منطقة البوليفارد الواقعة شمال الرياض، بالحضور بعد أن تم حجز تذاكر الحفل في وقت مبكر، فيما تجمع عدد كبير في المنطقة الترفيهية التي تزدحم بالمطاعم والمقاه والمحال التجارية.
راشد الماجد يبدأ #ليلة_السندباد بأغنية تخيل #موسم_الرياض#MBC1 pic.twitter.com/irawzhU1lj
— MBC1 (@mbc1) November 22, 2019
يسألوني ليه أحبك.. #ليلة_السندباد#MBC1 pic.twitter.com/MRO9IBnpwR
— MBC1 (@mbc1) November 22, 2019
وأدى الماجد عدداً من أغانيه القديمة والحديثة في تسلسل متنوع قوبل بإنصات من الحضور الكبير لأداء فنانهم المفضل وألحان أغانيه وكلماتها التي يحفظون كثيراً منها عن ظهر قلب.
من حفل #ليلة_السندباد .. رجاوي#MBC1 pic.twitter.com/MklDgyyi45
— MBC1 (@mbc1) November 22, 2019
”العمر يمضي.. والجروح تبقى.. اختر الحل الصعب“#ليلة_السندباد#MBC1 pic.twitter.com/LJldfMvSKT
— MBC1 (@mbc1) November 22, 2019
واعتذر الماجد خلال الحفل، من جمهوره الذي لم يستطع الحصول على تذكرة دخول، ووعد بتعويضهم في حفل آخر قادم.
بترجعين.. راشد الماجد يتألق في #ليلة_السندباد#MBC1 pic.twitter.com/u2fiJouf6B
— MBC1 (@mbc1) November 22, 2019
ونقل عدد من الحاضرين في المسرح الذي يحمل اسم الفنان المخضرم، محمد عبده، جانبًا من حفل السندباد كما يحلو لعشاق الماجد تسميته، حيث يظهر الجمهور منصتاً لأغاني يعود بعضها لأكثر من عشرين عاماً ومازال جمهور الفنان السعودي يستمتع بسماعها.
– صوتك ياراشد جعل الليل ينطق والحنين ينبض . pic.twitter.com/TKoAS6FVvo
— هُناك (@5Ext1) November 22, 2019
وتم نقل الحفل على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة ”إم بي سي“، و ”روتانا خليجية“ ليتاح لعدد كبير من جمهور السندباد في السعودية والعالم العربي مشاهدة السهرة التي أطرب سكان العاصمة السعودية في أول حضور لنجمهم في حفلات ”موسم الرياض“ المزدحم بالفعاليات الفنية.
راشد الماجد يغني ”الله يا زين اللي حضرت“.. تلبية لطلب معالي المستشار تركي آل الشيخ#ليلة_السندباد#MBC1 pic.twitter.com/S1nlB62Tya
— MBC1 (@mbc1) November 22, 2019
وأدى الماجد على المسرح أغاني ”يسألوني ليه أحبك“ و“مستغربة“ و“الله يا زين اللي حضرت“ و“أنا أكثر شخص“ و“علمتني وشلون أحب“ و“يا شوق“ و“ما عاد في الأحلام حاجة تستحق“، وعدد كبير من سجله الفني الذي يضم نحو 800 أغنية.
بعد 20 سنة على غنائها..
راشد الماجد يعيد غناء ”علمتني وشلون أحب“ على مسرح #موسم_الرياض#ليلة_السندباد#MBC1 pic.twitter.com/YMcxDGs4hQ
— MBC1 (@mbc1) November 22, 2019
وتم خلال الحفل تكريم الفنان الماجد من قبل هيئة الترفيه المنظمة للحفل، فيما تم عرض صور وذكريات حصرية عن الفنان لم تنشر من قبل، بالإضافة إلى الجوائز التي نالها خلال مشواره الفني المتميّز، وبعض مقتنياته الشخصية القيّمة.
تكريم الفنان راشد الماجد نجم #ليلة_السندباد#MBC1 pic.twitter.com/fhT7Va5p1G
— MBC1 (@mbc1) November 22, 2019
وخلال الحفل تم عرض عود الفنان الماجد للبيع في مزاد وصل في نهايته إلى 600 ألف ريال (نحو 160 ألف دولار)، وسيعود ريع العود للجمعيات الخيرية.
بيع عود السندباد بـ 600 ألف ريال ..
وريعه يعود للجمعيات الخيرية#ليلة_السندباد#MBC1 pic.twitter.com/iYndXKuk77
— MBC1 (@mbc1) November 22, 2019