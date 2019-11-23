راشد الماجد يبهر جمهور موسم الرياض في ”ليلة السندباد“ (فيديو)

جذب الفنان السعودي راشد الماجد، مساء الجمعة، أنظار وأسماع سكان مدينة الرياض، عندما أحيا حفلاً فنياً اتسم بالرومانسية والهدوء التي وسمت مسيرته الفنية الطويلة والتي عرفه جمهوره الكبير في السعودية والعالم العربي من خلالها.

وامتلأ مسرح يتسع لأكثر من 20 ألف شخص، في منطقة البوليفارد الواقعة شمال الرياض، بالحضور بعد أن تم حجز تذاكر الحفل في وقت مبكر، فيما تجمع عدد كبير في المنطقة الترفيهية التي تزدحم بالمطاعم والمقاه والمحال التجارية.

وأدى الماجد عدداً من أغانيه القديمة والحديثة في تسلسل متنوع قوبل بإنصات من الحضور الكبير لأداء فنانهم المفضل وألحان أغانيه وكلماتها التي يحفظون كثيراً منها عن ظهر قلب.

واعتذر الماجد خلال الحفل، من جمهوره الذي لم يستطع الحصول على تذكرة دخول، ووعد بتعويضهم في حفل آخر قادم.

ونقل عدد من الحاضرين في المسرح الذي يحمل اسم الفنان المخضرم، محمد عبده، جانبًا من حفل السندباد كما يحلو لعشاق الماجد تسميته، حيث يظهر الجمهور منصتاً لأغاني يعود بعضها لأكثر من عشرين عاماً ومازال جمهور الفنان السعودي يستمتع بسماعها.

وتم نقل الحفل على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة ”إم بي سي“، و ”روتانا خليجية“ ليتاح لعدد كبير من جمهور السندباد في السعودية والعالم العربي مشاهدة السهرة التي أطرب سكان العاصمة السعودية في أول حضور لنجمهم في حفلات ”موسم الرياض“ المزدحم بالفعاليات الفنية.

راشد الماجد يغني ”الله يا زين اللي حضرت“.. تلبية لطلب معالي المستشار تركي آل الشيخ#ليلة_السندباد#MBC1 pic.twitter.com/S1nlB62Tya — MBC1 (@mbc1) November 22, 2019

وأدى الماجد على المسرح أغاني ”يسألوني ليه أحبك“ و“مستغربة“ و“الله يا زين اللي حضرت“ و“أنا أكثر شخص“ و“علمتني وشلون أحب“ و“يا شوق“ و“ما عاد في الأحلام حاجة تستحق“، وعدد كبير من سجله الفني الذي يضم نحو 800 أغنية.

وتم خلال الحفل تكريم الفنان الماجد من قبل هيئة الترفيه المنظمة للحفل، فيما تم عرض صور وذكريات حصرية عن الفنان لم تنشر من قبل، بالإضافة إلى الجوائز التي نالها خلال مشواره الفني المتميّز، وبعض مقتنياته الشخصية القيّمة.

وخلال الحفل تم عرض عود الفنان الماجد للبيع في مزاد وصل في نهايته إلى 600 ألف ريال (نحو 160 ألف دولار)، وسيعود ريع العود للجمعيات الخيرية.