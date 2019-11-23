راشد الماجد: بعت بيتي لتغطية تكاليف افتتاح قناة ”وناسة“ (فيديو)

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كشف الفنان السعودي، راشد الماجد، أنّه باع منزله من أجل تغطية تكاليف افتتاح قناة ”وناسة“. وقال الماجد، إنّ ”الرغبة في تغطية تكاليف افتتاح القناة دفعته إلى أن يبيع المنزل الذي كان يسكنه واستأجر بيتًا آخر؛ لتوفير أموال كافية للحفل الذي يطمح أن يقيمه“، حسبما صرح في مقابلة مع ”إم بي سي“ نقلت نصها صحيفة ”أخبار…