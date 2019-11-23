راشد الماجد: بعت بيتي لتغطية تكاليف افتتاح قناة ”وناسة“ (فيديو)

كشف الفنان السعودي، راشد الماجد، أنّه باع منزله من أجل تغطية تكاليف افتتاح قناة ”وناسة“.
وقال الماجد، إنّ ”الرغبة في تغطية تكاليف افتتاح القناة دفعته إلى أن يبيع المنزل الذي كان يسكنه واستأجر بيتًا آخر؛ لتوفير أموال كافية للحفل الذي يطمح أن يقيمه“، حسبما صرح في مقابلة مع ”إم بي سي“ نقلت نصها صحيفة ”أخبار 24“ الإلكترونية السعودية.
وأشار إلى أنّ ”فكرة إنشاء قناة (وناسة) تقوم على جمع الفنانين الخليجيين والشباب تحت مظلة واحدة“، مضيفًا أنّه ”عمل مع الشيخ وليد الإبراهيم على إنشاء القناة، وأطلقا عليها اسم (وناسة)، وحرص هو على افتتاحها في حفل كبير ومكلف“.
راشد الماجد: بعت بيتي وسكنت بالإيجار من أجل افتتاح قناة وناسة#ليلة_السندباد#MBC1 pic.twitter.com/V5A29AfnI1
— MBC1 (@mbc1) November 22, 2019