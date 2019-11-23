 راشد الماجد: بعت بيتي لتغطية تكاليف افتتاح قناة ”وناسة“ (فيديو) – إرم نيوز‬‎

راشد الماجد: بعت بيتي لتغطية تكاليف افتتاح قناة ”وناسة“ (فيديو)

راشد الماجد: بعت بيتي لتغطية تكاليف افتتاح قناة ”وناسة“ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

كشف الفنان السعودي، راشد الماجد، أنّه باع منزله من أجل تغطية تكاليف افتتاح قناة ”وناسة“.

وقال الماجد، إنّ ”الرغبة في تغطية تكاليف افتتاح القناة دفعته إلى أن يبيع المنزل الذي كان يسكنه واستأجر بيتًا آخر؛ لتوفير أموال كافية للحفل الذي يطمح أن يقيمه“، حسبما صرح في مقابلة مع ”إم بي سي“ نقلت نصها صحيفة ”أخبار 24“ الإلكترونية السعودية.

وأشار إلى أنّ ”فكرة إنشاء قناة (وناسة) تقوم على جمع الفنانين الخليجيين والشباب تحت مظلة واحدة“، مضيفًا أنّه ”عمل مع الشيخ وليد الإبراهيم على إنشاء القناة، وأطلقا عليها اسم (وناسة)، وحرص هو على افتتاحها في حفل كبير ومكلف“.

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