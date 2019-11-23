هل يظهر محمد منير في حفل غنائي بـ“موسم الرياض“؟

اعتذر الفنان المصري محمد منير عن الظهور في حفل غنائي بـ“موسم الرياض“ بعدما تلقى عرضًا للمشاركة به، بعد أن طلب الجمهور السعودي ظهوره في الموسم، في ظل النجاحات التي تم تحقيقها وتواجد العديد من نجوم الفن والغناء في الوطن العربي بالمملكة.

وقال مصدر مقرب من محمد منير في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ إن اعتذاره عن المشاركة في ”موسم الرياض“ جاء بسبب تنقله كثيرًا بين مصر وألمانيا هذه الفترة، موضحًا أنه ملتزم بمنزله في حال وجوده في مصر حيث يستقبل أصدقاءه والمقربين منه، مع الالتزام بتعليمات الطبيب بإجراء جلسات علاج طبيعي على ظهره للشفاء من آلام الغضروف التي داهمته.

وأشار المصدر إلى أن محمد منير قال للمسؤولين السعوديين ردًا على الدعوة التي وُجهت إليه إنه يُكن كل محبة وتقدير للجمهور السعودي، لافتًا إلى أن الطفرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية تجعل أي فنان يتشرف بالمشاركة وكتابة اسمه فيها وخاصًة ”موسم الرياض“ الأضخم بين جميع الفعاليات، واعدًا المسؤولين بتحديد موعد حفل غنائي قريبًا في ظل تمديد ”موسم الرياض“ حتى آذار/مارس المقبل.

ونوّه المصدر إلى أن وجود محمد منير في ألمانيا يأتي بسبب العمل على ألبومه الجديد الذي يواصل العمل عليه سواء بالتسجيل أو التوزيع والميكساج موضحًا أنه يرغب في مفاجأة جمهوره بألبوم يحمل مواصفات عالمية.