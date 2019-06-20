حقيقة إجراء محمد منير عملية جراحية في ألمانيا؟

كشف الموزع الموسيقي المصري شريف نور، الذي يتولى قيادة الفرقة الموسيقية للنجم المصري محمد منير، حقيقة الأنباء التي تم تداولها حول تواجد ”الكينج“ في ألمانيا هذه الأيام لإجراء عملية جراحية، ما أثار قلق جمهوره ومحبيه، موضحًا أن كل ما نُشر مجرد شائعات.

وأوضح الموزع الموسيقي أنه انزعج من الأنباء المتداولة، وهو ما جعله يُجري اتصالًا هاتفيًا بمحمد منير، للاطمئنان على صحته، خاصة أنه يبلغه ببعض أموره الخاصة، فوجده متواجدًا في مطعم إسباني يتناول وجبة العشاء.

وأعرب ”شريف نور“ عن حزن محمد منير بسبب تداول هذه الأنباء لافتًا إلى أنها عكرت عليه صفو مزاجه.

مش عارف الناس الفاضيه اللي بتطلع إشاعات ليه ؟ مطلعين اشاعه علي " محمد منير " انه في ألمانيا بيعمل عمليه ! اتخضيت عليه… تم النشر بواسطة ‏‎Sherif Nour‎‏ في الأربعاء، ١٩ يونيو ٢٠١٩

وكتب قائلًا: ”مش عارف الناس الفاضية اللي بتطلع إشاعات ليه؟، مطلعين إشاعة على محمد منير إنه في ألمانيا بيعمل عملية! اتخضيت عليه لإنه ما قاليش، فاتصلت بيه حالًا ولقيته سهران في مطعم إسباني في (بون) ومبسوط جدًا بس البوست ده عكنن عليه، ليه كده بس؟؟“.

يذكر أن النجم محمد منير يحيي حفلًا غنائيًا في مهرجان ”جرش للثقافة والفنون“ بالأردن، في دورته الـ34، حيث يقام المهرجان في الفترة من 18 يوليو المقبل وحتى 28 من نفس الشهر، في عودة لـ“منير“ للمشاركة بالمهرجان بعد غياب ما يقرب من 17 عامًا.