محمد رمضان يعود للمسرح بتجربة غنائية جديدة

أعلن الفنان المصري، محمد رمضان، خوضه تجربة مسرحية جديدة، مع مواطنه المخرج تامر كرم، موضحًا أنهما سيتعاونان في مسرحية غنائية جديدة.

وشارك محمد رمضان، منشورًا لتامر كرم عبر حسابه على ”فيسبوك“، قال فيه معلقًا على صورة لهما: ”قريبًا جدًّا النجم محمد رمضان، بمسرح musical show، انتظروا تعاوننا في عدة أعمال فنية“.

قريب جداً النجم #محمد_رمضان #مسرح #musical_show‎#المخرج#تامر_كرم تم النشر بواسطة ‏‎Tamer Karam‎‏ في الأحد، ١٨ أغسطس ٢٠١٩

وعلق محمد رمضان، قائلًا: ”مخرج أقوى حفلة في الساحل، تامر كرم ”دفعتي“ في معهد فنون مسرحية، ومخرج الملك لير، ثقة في الله نجاح“.

وتعد المسرحية الغنائية التي يستعد لها محمد رمضان هي الثانية بعد مسرحية ”أهلًا رمضان“ التي عرضت لمدة 3 سنوات على المسرح، ولمحمد رمضان، عمل مسرحي آخر تم عرضه قبل سنوات بعنوان ”رئيس جمهورية نفسه“.

ويستعد محمد رمضان لإحياء حفله الغنائي الثاني في مصر، مساء الجمعة المقبل، في ”غولف بورتو مارينا“ بمنطقة العلمين.

يُذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الغنائية، كان ”ديو غنائي“ مع النجم المغربي سعد لمجرد، وحمل عنوان ”انساي“، وحقق نسبة مشاهدة قاربت 100 مليون بعد شهر من طرحها.