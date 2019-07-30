شركة انتاج تشن ”حربًا“ على محمد رمضان بعد تخليه عنها لصالح روتانا

شنت شركة ”الريماس“ للإنتاج الفني ”حربًا“ على الفنان المصري محمد رمضان، بعد إخلاله ببنود عقده مع الشركة، المتعلق بإنتاج 8 أغاني، اثنتان منها تصور على طريقة الفيديو كليب.

جاء ذلك بعد أن فاجأ رمضان شركة ”الريماس“، بتعاقد جديد من شركة ”روتانا“، لإنتاج عددًا من الأغاني على طريقة الفيديو كليب، ما يخالف ببنود التعاقد مع ”الريماس“.

وبحسب مصدر داخل شركة ”الريماس“، فإن الأخيرة أرسلت خطابًا رسميًا إلى نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، تشكو فيه رمضان، إلا أن النقابة قالت إن الخلاف على منتج غنائي، وليس على الممثلين، وأن هذا من اختصاص نقابة المهن الموسيقية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة، أن ”الريماس“، صعدت الأمر إلى نقابة المهن الموسيقية، ومن المتوقع أن تصدر الأخيرة قرارًا بإيقاف حفلات الفنان رمضان.

وطرح الفنان المصري محمد رمضان مؤخرًا فيديو كليب بعنوان ”إنساى“، من إنتاجه، بمشاركة الفنان المغربي سعد لمجرد، وتولى إخراجه حسام الحسيني، وتم تصويره بالكامل في العاصمة الفرنسية باريس.