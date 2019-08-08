كيف وصف محمد رمضان ”الدويتو“ مع سعد لمجرد؟ (فيديو)

أعرب النجم المصري محمد رمضان عن سعادته بالتعاون مع النجم المغربي سعد لمجرد في الديو الغنائي المصور لأغنية ”إنساي“ التي تم طرحها قبل نحو 20 يومًا، واصفًا هذا التعاون بأنه استعادة لقوة امتلكها نجوم زمن الفن الجميل في السابق.

وأوضح النجم المصري، في مقابلة له مع موقع Le360 المغربي، أن نجوم الفن القدامى اعتادوا على تعاونات غير مألوفة وعابرة للحدود مثل تعاون الفنان محمد فوزي مع الشحرورة صباح، وفريد الأطرش وغيرهم، مؤكدًا أن تعاونه مع سعد لمجرد أمر رائع، مثلما كان يحدث في الماضي.

وأضاف ”رمضان“ أنه و“لمجرد“ لديهما قوة كبيرة يمكن أن تزداد بالتعاونات المشابهة في الفترة المقبلة، منوهًا إلى أن الجميع شاهد النجاح العظيم الذي تحقق من خلال تعاونهما الأول في كليب ”إنساي“.

وأشاد محمد رمضان بمصمم الأزياء المغربي هشام بن سليمان، الذي ارتدى من تصميماته، موضحًا أنه موهوب جدًا ويعد من أفضل مصممي الأزياء الذين تعاون معهم في مشواره الفني، معتبرًا لقاءهما من الأشياء التي استفاد منها متمنيًا استمرار التعاون بينهما.

ووجه ”رمضان“ رسالة للجمهور المغربي جاء فيها: ”يا رب أكون عند حسن ظنكم، نحن قوة واحدة سواء كنا من الشرق الأوسط أو من قارة واحدة، لا فرق بين أحد. وربنا يديم المحبة“.

من جهته عبّر مصمم الأزياء هشام بن سليمان عن سعادته وفخره بالتعاون مع محمد رمضان، لافتًا إلى أنه من المعجبين بفنه وشخصه، مؤكدًا أن أسلوب أغانيه مختلف عن أي شيء في الشرق الأوسط.

وأعلن ”بن سليمان“ عن وجود مشاريع مقبلة تجمعهما مرة أخرى.

يُذكر أن محمد رمضان طرح مؤخرًا أغنية ”إنساي“ على طريقة الديو الغنائي مع النجم المغربي سعد لمجرد، وإخراج حسام الحسيني، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب في باريس، واقترب الكليب من تحقيق 75 مليون مشاهدة على موقع ”يوتيوب“.