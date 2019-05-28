بينهم تامر حسني وهيفاء وهبي.. ”ضيوف شرف“ دراما رمضان بدرجة ”سوبر ستار“ (فيديو)

ظهر عدد من نجوم الصف الأول ”السوبر ستارز“، الذين طالموا تركوا بصمات واضحة في دراما رمضان خلال المواسم الماضية، ضيوف شرف خلال الماراثون الدرامي الجاري، حيث فاجأ هؤلاء النجوم جمهورهم بالظهور الطفيف خلال منافسات الشهر الكريم.

وخطفت الفنانة هيفاء وهبي الأضواء في ظهورها ضيف شرف في مسلسل ”الواد سيد الشحات“ وكذلك تامر حسني في مسلسل ”ولد الغلابة“ في أولى حلقاته، وغيرهما من النجوم الذين تخلوا عن أدوارهم الرئيسية وحلوا ضيوفًا للشرف في شهر رمضان الكريم.

في التقرير التالي نرصد أبرز نجوم الوسط الفني الذين خاضوا السباق الرمضاني ضيوفًا للشرف في بعض الأعمال، كما ظهر بعضهم بأسمائهم الحقيقية في المشاهد والحلقات التي شاركوا فيها.

تامر حسني في ”ولد الغلابة“

كان الفنان تامر حسني أول المشاركين كضيف شرف في السباق الدرامي من خلال ظهوره في أحداث الحلقة الأولى من مسلسل ”ولد الغلابة“ للنجم أحمد السقا، والتي عرضت على شاشة ”mbc مصر“، حيث ظهر السقا في دور ”عيسى“ مدرس التاريخ، وهو يلقن الطالبات درسًا.

وظهر تامر حسني ليساعد أحمد السقا وجسد شخصية محمود الدسوقي، رجل فقير أعرج يكسب مبالغ مالية بسيطة من بيعة للجلباب الصعيدي ليعطي ”عيسى“ جلبابًا يرتديه ويساعده، ومن هنا تأتي الحكمة لعيسى بعد يأس شديد بعد سرقة التاكسي منه وفقدانه الأمل فيستغفر ربه ويذهب إلى أهلة للاطمئنان على والدته المريضة.

ويشارك في بطولة المسلسل: أحمد السقا، ومحمد ممدوح (تايسون)، ومي عمر، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد، وكريم عفيفي، وهادي الجيار، وصفاء الطوخي وآخرون، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، والمنتج صادق الصبّاح.

هيفاء مع أحمد فهمي

استطاعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي خطف الأضواء كضيفة شرف في مسلسل ”الواد سيد الشحات“ للنجم أحمد فهمي، والذي يعرض بشكل حصري على قناة DMC.

وبدأت هيفاء وهبي التي تظهر بشخصيتها الحقيقية في الإعجاب بـ“سيد الشحات“ أحمد فهمي، بعدما علم بأنها تحب الرجال الصلع، ولذلك قام بعمل ”صلعة“ كبيرة وأطلق على نفسه ”مو صلاع“، وخلال حديثه مع هيفاء على العشاء ”قلش“ فهمي على نجم الكرة المصري محمد صلاح بأنه أطلق على نفسه هذا الاسم تشبيهًا بمو صلاح بشكل كوميدي ساخر.

مسلسل ”الواد سيد الشحات“ تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندي، ومن إنتاج شركة ”سينرجي“ ويجمع أحمد فهمي وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك في بطولته محمد عبد الرحمن ”توتا“ ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الحلقات.

سوزان نجم الدين مع أمير كرارة

أيضًا حققت الفنانة سوزان نجم الدين صدى كبيرًا خلال مشاركتها كضيفة شرف في الجزء الثالث من مسلسل ”كلبش“ بطولة الفنان أمير كرارة وإنتاج شركة ”سينرجي“.

وجاءت مشاركة سوزان نجم الدين لتكشف عن أحداث مهمة داخل العمل من خلال علاقتها بأكرم صفوان، والذي يقوم بدوره هشام سليم.

وقدمت سوزان نجم الدين دور ”سارة هارون الأمريكية“ التي تلعب دورًا مهمًا في تغيير الأحداث من خلال مركزها الحساس في قيادة العمليات التي تتحكم بالشرق الأوسط من الخارج، وأثبتت نجم الدين من خلال هذا الظهور المتميز أن أهمية الدور ليس بعدد المشاهد وإنما بالقضية التي يحملها وبطريقة تجسيد الفنان لها، لتؤكد سوزان من جديد أنها بهذا التنوع نجمة من العيار الثقيل.

مسلسل ”كلبش“ بطولة أمير كرارة وهشام سليم وأحمد عبد العزيز وهالة فاخر وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج سينرجي تامر مرسي.

دلال عبدالعزيز وسمير غانم

كما شارك الفنان سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز ضيوف شرف في مسلسل ”بدل الحدوتة 3“ الذي تقوم ببطولته ابنته دنيا سمير غانم، حيث تدور الأحداث حول ثلاث قصص، كل قصة يتم تناولها في 10 حلقات، عن موضوع وشخصية جديدة.

مسلسل ”بدل الحدودتة 3“ بطولة عمرو وهبة وتامر هجرس وبيومي فؤاد وناهد السباعي وروجينا، محمد ثروت، سارة عبد الرحمن، دلال عبدالعزيز، شيماء سيف، وهو من إخراج خالد الحلفاوي.

فتحي عبدالوهاب

رغم مشاركته في بطولة عملين ”لمس أكتاف“ أمام ياسر جلال، ومسلسل ”حكايتي“ أمام ياسمين صبري، إلا أن الفنان فتحي عبد الوهاب جسد شخصية ”سائق نقل“ كضيف شرف من خلال مشهد واحد بمسلسل ”طلقة حظ“ بطولة نجم مسرح مصر مصطفى خاطر، الذي يخوض به موسم مسلسلات رمضان 2019.

مسلسل ”طلقة حظ“ تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة «سينرجي»، بطولة أيتن عامر، هبة مجدي، محمد أنور، خالد أنور، إيمي سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجي، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسني شتا ومحمود فارس، ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم ميدو عادل وآخرون.