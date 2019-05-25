رغم رداءتها.. لماذا يرفض نجوم دراما رمضان انتقادات الجمهور والنقاد لأعمالهم؟

لا يخلو عمل فني من بعض السقطات، ومن النادر أن تجد عملًا متكامل الأركان، ولذلك وُجد النقد الفني كدراسة، مهمة دارسيها تقييم العمل الفني، ووضع الملاحظات عليه، وهو ما لا يتقبله الكثير من الفنانين، فالبعض يواجهه بالتجاهل والبعض الآخر يُكذب ما يقال.

في المقابل، تجد الجمهور يتحلى بالكثير من الوعي ويستطيع استخراج الأخطاء ونقد بعض الأعمال، وفي بعض الأحيان تجد ردود أفعالهم قوية فيضطر الفنان للرد والبعض يقع فريسة للجمهور وتحدث بعض المشادات بينهم.

واستطلع ”إرم نيوز“ آراء النقاد حول أسباب رفض نجوم دراما رمضان لانتقادات الجمهور، وملاحظات النقاد التي يُبدونها على أعمالهم رغم ضعف مستواها.

قال الناقد المصري نادر عدلي: إن رفض نجوم دراما رمضان للانتقادات وملاحظات النقاد على أعمالهم ”أكل عيش“، لأن الممثل يأخذ آلاف الجنيهات مقابل تقديمه عملًا فنيًا يتصور أنه جيد، فيتفاجأ بالرد بأن رد فعل الجمهور والنقاد غير إيجابي فيضطر للدفاع عن عمله للاستمرار في السوق.

وأضاف في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أنه سبق له تجربة مع بعض الفنانين حيث انتقد أعمالهم السينمائية، ووصل ردهم عليه لدرجة السبْ والقذف، متابعًا: ”عندما رأيتهم بعد سنوات يقولون لي إنني كنت محقًا فيما قلت، وإنهم ندموا على الاختيار ولا يدرجون هذا العمل من ضمن أعمالهم الفنية“.

وأكد نادر أن الفنان في لحظة عرض العمل يدافع عن نفسه لأنه يرى في هذا دفاعًا عن وجوده، ولكي يستمر عليه الطلب ويظهر في رمضان المقبل.

وأكدت الناقدة المصرية ماجدة خير الله أن من يواجه ناقدًا أو جمهورًا فهو الخاسر، فلا بد للفنان أن يتقبل جميع وجهات النظر وتكون لديه سعة صدر لتقبل النقد، وذلك للعمل على عدم الوقوع في ذات الخطأ مرة أخرى.

وتوضح ماجدة، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن عدم تقبل الفنان لرأي الجمهور السلبي تجاه العمل أو ملاحظات النقاد، يتسبب في الوقوع في نفس الأخطاء في أعمال تالية.

وأشارت إلى أن الأسباب وراء عدم تقبل رأي الناقد ”مادي“ بحت؛ لأنه يتصور أن انتقاده سيجعله لن يعمل مرة أخرى، ولكن بالعكس تقبل النقد سيجعله حريصًا على عدم ارتكاب نفس الخطأ.