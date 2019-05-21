الكشف عن تفاصيل إصابة أحمد السقا خلال تصوير مسلسل “ولد الغلابة”

خضع الفنان المصري أحمد السقا، لعملية جراحية في ركبته؛ إثر إصابته بقطع في الأربطة، خلال تصوير المشاهد النهائية من مسلسل ”ولد الغلابة“، الذي يُعرض في رمضان الجاري عبر فضائية ”Mbc مصر“.

وأجرى الطبيب المصري أحمد عز، استشاري جراحات العظام والمفاصل والعمود الفقري، الجراحة لـ“السقا“، قبل نحو يومين، في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، على أن تستمر المتابعة على مدار الشهرين القادمين.

وقال مصدر مقرب من أحمد السقا، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن الفنان ”كان يصور مشهد أكشن، دون الاستعانة بدوبلير، فسقط على الأرض حيث أصيب في ركبتيه، وكدمات في وجهه وعينه اليسرى“.

وأشار إلى أنه ”تم وقف التصوير لأيام حتى يطمئن على صحته، ونصحه الطبيب المعالج بإجراء عملية جراحية في ركبته، وهو ما يستدعي راحة لمدة شهرين“.

ونوه إلى أن أحمد السقا، ”كان قد تبقى له مشهدين في مسلسل ولد الغلابة، وهو ما جعله يؤجل الجراحة إلى ما بعد الانتهاء من التصوير“، مشيرًا إلى أنه ”اعتمد على عكاز، للقدرة على السير“.

وأوضح المصدر أن السقا ”عالج وجهه من الكدمات لكن بقيت آثار إصابة عينه مستمرة حتى اللحظة“.

وانتهى أحمد السقا، قبل أسبوع من تصوير المسلسل، وأجرى العديد من المقابلات الصحفية التي كان قد حدد مواعيدها مسبقًا، قبل الإصابة والجراحة.

ومسلسل ”ولد الغلابة“ تأليف أيمن سلامة، وبطولة كل من: أحمد السقا، محمد ممدوح، هادي الجيار، إنجي المقدم، مي عمر، هبة مجدي، إدوارد، سلوى عثمان، كريم عفيفي، وريم سامي، إخراج محمد سامي.