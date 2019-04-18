مؤلف ”ولد الغلابة“ يتحدث عن دور أحمد السقا: قريب من الواقع (فيديو إرم)

قال السيناريست المصري أيمن سلامة إنّ الفنان أحمد السقا يقدّم في مسلسل ”ولد الغلابة“ عملًا جديدًا بشكل مختلف من حيث الشكل والمضمون، حيث يجسد شخصية قريبة من الواقع في إطار دراما حياتية.

”ولد الغلابة“ هو أول تعاون بين أحمد السقا والمؤلف أيمن سلامة، كما يسجل عودة ”السقا“ إلى الدراما الرمضانية بعد غياب العام الماضي، إذ قدم آخر أعماله ”الحصان الأسود“ في رمضان قبل الماضي.

وأشار ”سلامة“ في لقاء خاص مع ”إرم نيوز“ إلى أنّ السقا، وهو بطل العمل، هو من اختار المؤلف والمخرج باعتباره ”رأس الحربة“ للعمل الفني، وهو ما بات معهودًا داخل السوق الدرامية.

المسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي، بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، سامية الطرابلسي، صفاء الطوخي، فايق عزب، وهادي الجيار.