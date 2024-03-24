فيديو لممرضات يروعن مسنين يثير الغضب في لبنان (فيديو)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو أثار جدلاً وغضباً واسعين، يظهر فيه عدد من الممرضات في دار رعاية يروّعن المسنين في لبنان.
وأظهر الفيديو الذي تم تداوله عبر منصة "إكس"، ممرضات في مستشفى المقاصد الإسلامية في بيروت يقمن بترويع المسنين عبر أصوات غريبة أو مكالمات مريبة وغيرهما.
وانهالت التعليقات المستهجنة من فعل الممرضات، خاصة وأنهن ملائكة الرحمة على حد تعبير المعلقين.
وعلقت مؤسسة المقاصد الخيرية على انتشار الفيديو، مبينة بأن الحادث قديم، وقدمت اعتذارها لكل من تعرض للسوء جراءه.
وأعلنت في بيان أصدرته عصر أمس السبت، أن جميع الإجراءات اتخذت بحق الممرضات "اللواتي خالفن أبسط معايير تلك المهنة السامية"، مضيفة أنه تم صرفهن من العمل.
ووعدت المؤسسة الشهيرة في بيروت، أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضبط كوادرها في فريق التمريض ومحاسبة أي مخالف.