فيديو لممرضات يروعن مسنين يثير الغضب في لبنان (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو أثار جدلاً وغضباً واسعين، يظهر فيه عدد من الممرضات في دار رعاية يروّعن المسنين في لبنان.

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله عبر منصة "إكس"، ممرضات في مستشفى المقاصد الإسلامية في بيروت يقمن بترويع المسنين عبر أصوات غريبة أو مكالمات مريبة وغيرهما.

وانهالت التعليقات المستهجنة من فعل الممرضات، خاصة وأنهن ملائكة الرحمة على حد تعبير المعلقين.