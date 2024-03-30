محمد حماقي: لا أتقبل النقد.. ولن أزوج ابنتي ما دمتُ حيا (فيديو)

وقال حماقي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "بودكاست بيج تايم"، إن الفنان حساس للغاية، ومرهف المشاعر ويؤثر به أي شيء حتى وإن كان صغيرا، مشيرا إلى أن هناك تدنيًا في الذوق العام، خاصة على مواقع التواصل؛ ما جعله غير متواجد كثيرًا عليها.

وكشف حماقي أنه لا يتابع تعليقات الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأنها مزعجة بالنسبة إليه، وتجعله "متضايقا"، على حد تعبيره.

وتابع قائلًا: "حينما يتم شتم الفنان من أحد ويرد على من شتمه يقال عيب أنت فنان ما ينفعش ترد"، مبينا أن هناك "تصنيفا يخص درجات الثقافة في وقت قلة الأدب"، رافضا مبدأ ألا يرد الفنان على تعرضه للشتيمة، بسبب كونه فنانا؛ لأن ذلك يعني أن "ينفجر ويموت".

في سياق آخر، تحدث حماقي عن ابنته فاطمة، ورفضه تزويجها ما دام حيا، وقال: "أنا قولتلهم طول مانا عايش مش هجوزها مهما حصل، لكن لما أموت يبقوا يجوزوها".