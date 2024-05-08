أهالي بلدة سعودية ينهمكون في عملية بحث مضنية عن شاب جرفه السيل

انتهت عملية بحث مضنية عن شاب سعودي جرفه السيل في منطقة عسير، بالعثور على جثمانه بعد 6 أيام شاقة في بلدة بلسمر، التي انشغل رجالها بالبحث في الوديان وتكفلت نساؤها بإعداد الطعام لفرق البحث والمتطوعين.

وجرف سيل قوي في وادي "خارف" التابع لمركز "حوراء" في بلدة "بلّسمر" في أبها بمنطقة عسير، سيارة عبدالله فايز آل فراج الأسمري (26 عامًا) وأخيه خالد (32 عامًا) يوم الأربعاء الماضي، وقد وثق مقطع فيديو لحظات اختفاء السيارة داخل السيل.