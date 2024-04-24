أمطار الإمارات تكشف عن زجاجة "كولا" عمرها 62 عاما (صور)

بعد عاصفة الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإمارات الأسبوع الماضي، عثر شاب في إمارة الشارقة على زجاجة مشروبات غازية عمرها نحو 62 عاما.

وفي التفاصيل التي أوردتها مواقع إخبارية محلية، وجد الباحث في التراث علي راشد الكتبي، زجاجة "بيبسي كولا" بمنطقة بطحاء الذيذ في الشارقة.