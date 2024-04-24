أمطار الإمارات تكشف عن زجاجة "كولا" عمرها 62 عاما (صور)
بعد عاصفة الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإمارات الأسبوع الماضي، عثر شاب في إمارة الشارقة على زجاجة مشروبات غازية عمرها نحو 62 عاما.
وفي التفاصيل التي أوردتها مواقع إخبارية محلية، وجد الباحث في التراث علي راشد الكتبي، زجاجة "بيبسي كولا" بمنطقة بطحاء الذيذ في الشارقة.
وبعد البحث، تبين أن تاريخ إنتاج الزجاجة يعود للعام 1962، وأنها من إنتاج "شركة مرطبات دبي" التي تأسست عام 1958.
وقال الكتبي في مقابلة مع صحيفة "البيان" الإماراتية إنه سارع في الذهاب إلى "بطحاء الذيذ" بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار التي أدت بدورها إلى جريان الوادي، وإزاحة طبقة من الأرض، فظهر بسببها نحو 5 آبار قديمة.
وخلال تفقد الآبار واحدا تلو الآخر، وصل الكتبي لتجويف صخري عثر داخله على زجاجة المشروب الغازي التاريخية.
وفور نشر صور الزجاجة في مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر النشطاء عن ذهولهم، مستغربين من محافظة الزجاجة على شكلها والملصقات التي وضعت عليها كل تلك السنوات.