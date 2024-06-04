مشروبات كحولية فاسدة تودي بحياة 11 شخصا في المغرب

لقي 11 شخصاً مصرعهم ووضع العشرات تحت المراقبة الطبية؛ جراء تناولهم مادة كحولية غير صالحة للاستهلاك بمحافظة "سيدي علال التازي" في ضواحي مدينة القنيطرة المغربية.

وقال مصدر لـ"إرم نيوز"، إن عدد الضحايا ارتفع اليوم الثلاثاء إلى 11 شخصا، بينما وضع أكثر من 80 آخرين تحت المراقبة الطبية، مشيراً إلى أن الحصيلة قابلة للارتفاع.

وكانت السلطات المحلية بإقليم القنيطرة، أعلنت الإثنين في بيان أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم فيما وضع 18 آخرون تحت المراقبة الطبية.

وأكدت السلطات المحلية أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهم المتورطين في هذه القضية، حيث تم توقيف شخصين، يبلغان من العمر حوالي 41 و21 سنة.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن "الشخصين المشتبه فيهما، وضعا بدورهما تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الإقليمي بالقنيطرة، في انتظار تطورات حالتهما الصحية لإخضاعهما لإجراءات البحث القضائي للاشتباه في تورطهما في صناعة وبيع مواد مضرة بالصحة العامة والتسبب في وفاة مستهلكيها".

وتتواصل إجراءات البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة وفق المصدر ذاته، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد العلاقة بين الوفيات المسجلة والمواد الكحولية المتناولة، وتوقيف كافة المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.