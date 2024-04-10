الفنان طارق لطفي لـ"إرم نيوز": العتاولة قدّمني في لون شعبي لأول مرة

تحدث الفنان المصري طارق لطفي لـ"إرم نيوز" عن تجربته في مسلسل "العتاولة" وأداء الأدوار الشعبية لأول مرة في مشواره الفني، وعن تحضيراته وتأثره بالمدارس التمثيلية الخاصة بكبار نجوم التمثيل في العالم، وتفاصيل أخرى في هذا الحوار:

وقال الفنان لطفي: "حدثني مخرج العمل أحمد خالد موسى عن تجربة مسلسل "العتاولة" في البداية، حيث شرح لي التفاصيل العامة للعمل من خلال رحلة في الدراما الشعبية حتى أنني دُهشت من الإطار الذي يدور فيه العمل خاصة أنني لم أُقدّم الأدوار الشعبية من قبل خلال مسيرتي الفنية، لكنه أصر على إرسال المعالجة الدرامية وبعض التفاصيل عن شخصية "خضر".