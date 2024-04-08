مي كساب لـ"إرم نيوز": مسلسل العتاولة رقم واحد والدور أثّر بي نفسيا
أكدت الفنانة مي كساب بأنها لمست الكثير من الأصداء الإيجابية حول مشاركتها في مسلسل "العتاولة"، مشيرة إلى أنها عايشت تلك الردود خلال تواجدها مؤخرا في لبنان من أجل تصوير المشاهد الأخيرة التي انتهت، قبل أيام بحضور أبطال وصناع العمل.
وشاركت الفنانة مي كساب في بطولة مسلسل "العتاولة" بشخصية محورية، وجديدة فنيا عليها من خلال حضورها لأول مرة بأدوار الشر، وهو الرهان الذي قامت به مع مخرج العمل أحمد خالد موسى الذي قدم لها الوعد بتقديمها بشكل جديد ومغاير تماما عما سبق وظهرت به من أدوار بمسيرتها الفنية.
وكشفت في حديث لـ"إرم نيوز" عن الأصداء حول مسلسل "العتاولة" ورؤيتها للتجربة، مبينة بأنه وصلها العديد من الآراء حول الدور والتجربة، معربة في الوقت ذاته عن سعادتها الكبيرة لتواجدها في لبنان.
لكنها قالت: "بكل تأكيد أحب أن أرى بعيني ردود الأفعال في مصر على أرض الواقع من الجمهور وخلال أيام سوف أتواجد في أبو ظبي وأحب أن أرى كذلك ردود أفعال الجمهور في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة".
وأعربت عن سعادتها بمشاركتها في التجربة الدرامية المهمة، خصوصا أن كل الآراء تندرج وتصب في تصدر مسلسل "العتاولة" نسب المشاهدة وأنه الأعلى ورقم 1، مؤكدة بأن "هذا النجاح الكبير الذي حققه العمل هو نتاج مجهود كبير من كل فريق وصناع العمل".
وبسؤالها عن التحضيرات الخاصة بشخصية "عائشة" الممرضة التي تطل بدور شر للمرة الأولى في مشوارها التمثيلي قالت: "اتفقنا أنا ومخرج العمل أحمد خالد موسى منذ بداية التحضير لتجربة مسلسل العتاولة على أنه سيقدمني بشكل جديد لم أظهر به من قبل خلال مشواري في التمثيل".
وتابعت تقول: "بعد الاتفاق مع المخرج، كانت مرحلة الكتابة والتحضيرات الخاصة بالشكل الخارجي الملموس لشخصية عائشة مع دينا نديم وهي مصممة أزياء المسلسل وقمنا بإجراء بروفات تحضيرية قبل بدء التصوير".
وبخصوص التحضيرات النفسية الخاصة بشخصية "عائشة" قالت الفنانة: "قبل التصوير نتناقش أنا والمخرج أحمد خالد موسى على كل تفصيلة تخص الشخصية والحمد لله استطعنا أن نجعل عائشة تصل للجمهور بالشكل الذي نريده، واعتقد أن الجمهور كره الشخصية بالشكل المطلوب".
وكشفت عن أنها تلقت عروضا تمثيلية أخرى للمشاركة بها ضمن موسم دراما رمضان لكنها فضلت التركيز فقط على تجربة مسلسل "العتاولة" وتعاملت مع الأمر بتحدِ كبير بسبب طبيعة الشخصية التي أطلت بها خلال الأحداث من منظور ورؤية مختلفة لأول مرة في مشوارها التمثيلي.
وبينت بأنها كانت ترغب في الحضور بمسلسل "العتاولة" دون غيره ومع صناعه وأبطاله وبالخصوص المخرج أحمد خالد موسى الذي فاجئ الجميع برؤيته لزاوية جديدة في موهبة مي كساب التمثيلية.
وكشفت عن الكواليس التي جمعتها مع أبطال مسلسل "العتاولة" وبالتحديد أحمد السقا وقالت: "أحمد نجم كبير جدا وعلى المستوى الشخصي إنسان محترم وجدع ويحب كل زملائه ويحب أن يكون عادلا في ظهور زملائه في العمل بأفضل صورة ممكنة".
وتابعت مي كساب تقول: "الحقيقة أنني كسبت علاقات إنسانية أستطيع أن أصفها بأنها مثل الأشقاء مع كل صناع المسلسل، حيث صورنا مشاهد العمل في الإسكندرية ولبنان وعشت مع فريق العمل لـ 4 أشهر حتى أنني شعرت بأنني وسط عائلتي وأسرتي".
وعن تأثير شخصية "عائشة" ضمن أحداث مسلسل "العتاولة" قالت ضاحكة: "عائشة أثرت بي نفسيا بكل تأكيد من حيث التعايش مع الشخصية والتقمص الفني الذي استمر لشهور خلال التحضير والتصوير حالها حال الكثير من الشخصيات الفنية التي سبق وقدمتها بأعمال أخرى وأثرت بي نفسيا وتظل بقاياها عالقة لفترة لحين التخلص منها".
وأضافت تقول: "لكن مع حداثة واختلاف شخصية عائشة بسبب الزاوية الفنية الجديدة لي بدور ينتمي للشر فأنا أتمنى أن أتخلص من بقايا الشخصية في أقرب وقت لأنني ما زلت أشعر بأنني عائشة بكل تفاصيلها حتى الآن".
وتحدثت عن تأثير الأدوار والشخصيات الفنية عليها خلال التصوير قائلة: "كل الشخصيات الفنية التي قدمتها بأعمال تمثيلية تظل بداخلي خلال فترة التحضير والتصوير وحتى بعد الانتهاء، ففي العام الماضي ومن خلال شخصية ثريا بمسلسل جعفر العمدة والتي فقدت نجلها الوحيد منذ نعومة أظافره، كنت متأثرة للغاية بالشخصية وما مرت به من أحداث وكنت أبكي طوال الوقت وأشعر بحالة نفسية سيئة".
وأشارت إلى أن تلك الحالة كانت "مثل التي ظهرت بها شخصية ثريا داخل أحداث العمل"، لافتة إلى أنها في هذا العام متأثرة بشخصية عائشة الشريرة التي لديها الكثير من التفاصيل والمفاجآت"، مبينة بأنها تشعر بممارسة الشر من حولها بسبب تأثيرها بالدور خلال أحداث المسلسل.
وتحدثت بشكل مفصل عن شخصية عائشة وقالت: "شخصية مركبة ومليئة بالانفعالات المختلفة التي تجعل الجمهور يكرهها في كثير من الأحيان ويتغاضى عن ذلك في مواقف تظهر فيها بشكل إيجابي وأحيانا تستحق الشخصية التوبيخ بسبب أفعالها السيئة تجاه الآخرين في المعاملات الإنسانية".
وقدمت الفنانة مي كساب الشكر للمؤلف هشام هلال وورشة الكتابة على المجهود الكبير المبذول في الوقت الخاص بالمسلسل.
ونفت كساب، وجود أي معلومة لديها عن الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة" والذي أعلن المخرج محمد سامي مؤخرا من خلال مقابلة تليفزيونية أنه لم يقتنع بالقيام بالتجربة خصوصا بعد الانتهاء من كتابة 18 حلقة من المسلسل الذي حقق انتشارا واسعا في مصر والدول العربية.
واعتبرت مي الحضور ببطولة الجزء الأول من العمل في رمضان 2023 خطوة مهمة وفارقة في مشوارها التمثيلي وأعربت عن سعادتها بالأصداء التي حققها العمل وقت عرضه.
يذكر أن مسلسل "العتاولة" من بطولة نخبة من الممثلين وهم، أحمد السقا، وطارق لطفي، ومي كساب، وزينة، وباسم سمرة، وصلاح عبدالله، وفريدة سيف النصر، ونهى عابدين، وهدى الإتربي، وميمي جمال وزينب العبد، ومن تأليف هشام هلال واخراج أحمد خالد موسى.