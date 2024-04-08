مي كساب لـ"إرم نيوز": مسلسل العتاولة رقم واحد والدور أثّر بي نفسيا

وكشفت في حديث لـ"إرم نيوز" عن الأصداء حول مسلسل "العتاولة" ورؤيتها للتجربة، مبينة بأنه وصلها العديد من الآراء حول الدور والتجربة، معربة في الوقت ذاته عن سعادتها الكبيرة لتواجدها في لبنان.

لكنها قالت: "بكل تأكيد أحب أن أرى بعيني ردود الأفعال في مصر على أرض الواقع من الجمهور وخلال أيام سوف أتواجد في أبو ظبي وأحب أن أرى كذلك ردود أفعال الجمهور في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة".

وأعربت عن سعادتها بمشاركتها في التجربة الدرامية المهمة، خصوصا أن كل الآراء تندرج وتصب في تصدر مسلسل "العتاولة" نسب المشاهدة وأنه الأعلى ورقم 1، مؤكدة بأن "هذا النجاح الكبير الذي حققه العمل هو نتاج مجهود كبير من كل فريق وصناع العمل".

وبسؤالها عن التحضيرات الخاصة بشخصية "عائشة" الممرضة التي تطل بدور شر للمرة الأولى في مشوارها التمثيلي قالت: "اتفقنا أنا ومخرج العمل أحمد خالد موسى منذ بداية التحضير لتجربة مسلسل العتاولة على أنه سيقدمني بشكل جديد لم أظهر به من قبل خلال مشواري في التمثيل".

وتابعت تقول: "بعد الاتفاق مع المخرج، كانت مرحلة الكتابة والتحضيرات الخاصة بالشكل الخارجي الملموس لشخصية عائشة مع دينا نديم وهي مصممة أزياء المسلسل وقمنا بإجراء بروفات تحضيرية قبل بدء التصوير".

وبخصوص التحضيرات النفسية الخاصة بشخصية "عائشة" قالت الفنانة: "قبل التصوير نتناقش أنا والمخرج أحمد خالد موسى على كل تفصيلة تخص الشخصية والحمد لله استطعنا أن نجعل عائشة تصل للجمهور بالشكل الذي نريده، واعتقد أن الجمهور كره الشخصية بالشكل المطلوب".

وكشفت عن أنها تلقت عروضا تمثيلية أخرى للمشاركة بها ضمن موسم دراما رمضان لكنها فضلت التركيز فقط على تجربة مسلسل "العتاولة" وتعاملت مع الأمر بتحدِ كبير بسبب طبيعة الشخصية التي أطلت بها خلال الأحداث من منظور ورؤية مختلفة لأول مرة في مشوارها التمثيلي.