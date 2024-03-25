انهيار طارق لطفي عند رؤية التمساح في "رامز جاب من الآخر" (فيديو)
انهار الفنان المصري طارق لطفي عند رؤية التمساح في برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر" الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال.
ووقع الفنانان طارق لطفي ومحمد رياض ضحيتين للفنان رامز جلال في حلقة جديدة من "رامز جاب من الآخر".
كما نجا طارق لطفي من الغرق خلال المقلب بسبب عدم قدرته على السباحة، فيما كشف محمد رياض عن خوفه الشديد من الكلاب.
وقال رامز في مقدمة البرنامج عن ضيفيه: "أصعب حاجة على الموهبة الحقيقية أننا نحصرهما في دور واحد، 30 سنة وهما بيمثلوا نفس الدور من الكنبة، مفيش مشهد أكشن واحد، الأول البنات كانت هتموت عليه في التسعينات، والتاني مش طايقنا، معانا الاثنين في الدراما رواد، والأكشن بتاعهم معاد.. طارق لطفي ومحمد رياض".