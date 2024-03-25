انهيار طارق لطفي عند رؤية التمساح في "رامز جاب من الآخر" (فيديو)

وقال رامز في مقدمة البرنامج عن ضيفيه: "أصعب حاجة على الموهبة الحقيقية أننا نحصرهما في دور واحد، 30 سنة وهما بيمثلوا نفس الدور من الكنبة، مفيش مشهد أكشن واحد، الأول البنات كانت هتموت عليه في التسعينات، والتاني مش طايقنا، معانا الاثنين في الدراما رواد، والأكشن بتاعهم معاد.. طارق لطفي ومحمد رياض".