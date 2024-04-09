لأول مرة.. الإعلان عن جزء ثان من "العتاولة" خلال مشهد من المسلسل (فيديو)
تضمن مشهد جمع بين النجمين طارق لطفي وباسم سمرة خلال حلقة الليلة من مسلسل "العتاولة"، الإعلان عن جزء ثان من المسلسل، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.
وأكد المخرج أحمد خالد موسى بعد انتهاء الحلقة في منشور عبر صفحته على موقع "فيسبوك" عن تقديمه جزءا ثانيا من المسلسل يعرض في الموسم الرمضاني القادم ٢٠٢٥.
وأضاف موسى في منشوره: "العتاولة ٢.. رمضان ٢٠٢٥ إن شاء الله، أول جزء تاني في حياتي مع ألذ شركة وألذ منتج وألذ نجوم وكرو، ويلا بينا".
بدوره هنأ المنتج اللبناني صادق الصباح فريق العمل على النجاح الذي وصفه بـ"الساحق"، معلنا عن الجزء الثاني من المسلسل.
وقال الصباح في منشور عبر منصة "إكس": "فخور بإنتاجنا لمسلسل العتاولة الذي حقق نجاحاً ساحقاً في مصر والوطن العربي على مدار الشهر الفضيل".
وأضاف: "أحيي نجوم العمل العمالقة: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب، فريدة سيف النصر، نهى عابدين وكل من شارك في هذا العمل الضخم من تأليف الصديق هشام هلال وبقيادة المخرج الشاطر أحمد خالد موسى الذي احتوى نجوم العمل بمهنية فريدة".
ومضى الصباح قائلًا: "كل الحب لكل رؤساء الأقسام الذين ساهموا في نجاح المسلسل، وكل الشكر لأهل الإسكندرية في مصر الحبيبة وأهلنا في منطقة الأوزاعي في لبنان على التعاون".
وختم تغريدته بالقول: "نلتقي في جزء ثاني من العتاولة رمضان ٢٠٢٥ ونعدكم برفع سقف التوقعات".
وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع مشهد طارق لطفي وباسم سمرة، إذ تصدر محركات البحث على مواقع التواصل، لكونها المرة الأولى، التي يتم الإعلان فيها عن جزء ثان من مسلسل خلال مشهد فيه.