لأول مرة.. الإعلان عن جزء ثان من "العتاولة" خلال مشهد من المسلسل (فيديو)

تضمن مشهد جمع بين النجمين طارق لطفي وباسم سمرة خلال حلقة الليلة من مسلسل "العتاولة"، الإعلان عن جزء ثان من المسلسل، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.

وأكد المخرج أحمد خالد موسى بعد انتهاء الحلقة في منشور عبر صفحته على موقع "فيسبوك" عن تقديمه جزءا ثانيا من المسلسل يعرض في الموسم الرمضاني القادم ٢٠٢٥.

وأضاف موسى في منشوره: "العتاولة ٢.. رمضان ٢٠٢٥ إن شاء الله، أول جزء تاني في حياتي مع ألذ شركة وألذ منتج وألذ نجوم وكرو، ويلا بينا".