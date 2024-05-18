بعد انتقاده "ولاد بديعة".. الكاتب السوري يامن الحجلي يسخر من عابد فهد

ردَّ مؤلف مسلسل "ولاد بديعة" الممثل السوري يامن الحجلي، على انتقادات الممثل عابد فهد للعمل، بأنه مليء بمشاهد العنف المبالغ بها، بالقول: "فهد من أكثر الممثلين المعروفين بتقديم مشاهد بشعة وقاسية، لكننا نعده بأن نقدم مسلسلاً عن الحمام الزاجل العام المقبل".

وفي لقاء مع برنامج "عندي سؤال"، قال يامن: "كان يجب على عابد أن يقول هذا الكلام عندما قدم دور المقدم رؤوف في مسلسل الولادة من الخاصرة، فقد رأينا أبشع نموذج للعنف في هذا الدور".

وأضاف السيناريست السوري: "فهد، قبل يومين من هذا الكلام، أرسل تسجيلاً صوتيًا إلى شريكي علي وجيه، يبارك له بنجاح ولاد بديعة، ويبدي إعجابه بالعمل!".

وقال الحجلي: "ربما تم توريط عابد بهذا الكلام، فلم يعرف كيف يخرج من ذلك المأزق".

وتعرض مسلسل "ولاد بديعة"، الذي عُرض في رمضان المنصرم، لانتقادات تتعلق بمشاهد العنف الكبيرة فيه.

فيما قال صنّاع العمل، إنهم يتبعون أسلوبًا مختلفًا في الكتابة والمعالجة، يركزون فيه على إحداث الصدمة لدى المشاهد، لأن "العنف المنتشر واقعيًا أكبر بكثير من عنف المسلسل"، على حد تعبيرهم.