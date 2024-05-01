ديمة بياعة: لا قيمة لجزء ثالث من "الفصول الأربعة"

كشفت الفنانة السورية ديمة بياعة عن رأيها في إنجاز جزء ثالث من المسلسل السوري الشهير بجزأيه الأول والثاني "الفصول الأربعة"، بعد إعلان الكاتبة ريم حنا عن نيتها التحضير لجزء إضافي.

وأوضحت بياعة، التي كانت من أبطال المسلسل في جزأيه الأول والثاني، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في "تيك توك"، أنها "لا ترى أنّ هناك جدوى من جزء ثالث، خاصة بعد وفاة العديد من أبطال المسلسل الشهير، مثل: الفنانين خالد تاجا ونبيلة النابلسي وهالة شوكت وإنطوانيت نجيب، وخاصة مخرج العمل حاتم علي".

وأضافت أن الكاتبة دلع الرحبي، والتي شاركت ريما حنا كتابة "الفصول الأربعة"، لم تصرح بجزء ثالث، مشددة على أنه "إذا لم تتعاون الاثنتان مجددًا أيضا في الجزء الثالث، فإن المسلسل مصيره الفشل".

وقالت الفنانة السورية إن هناك فنانين آخرين شاركوا في العمل وهم خارج سوريا، مثل: يارا صبري، وجمال سليمان، خاتمة بالقول: "فكيف نطبخ طبخة ونص الأكلة غير موجود" وفق تعبيرها.