في مشهد بطولي.. شاب مصري ينقذ 3 أطفال من الموت حرقًا (فيديو وصور)

أثار شاب مصري إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يوثق نجاحه في إنقاذ 3 أطفال من الموت حرقًا داخل شقة في منطقة الزاوية الحمراء، بمحافظة القاهرة.

وتداول متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للشاب الذي يدعى ”جهاد يوسف زكي“، الذي نجح في تسلق مواسير المنزل الذي تصاعدت منه الأدخنة، والدخول إلى الشقة التي بداخلها الأطفال، وإخراجهم منها.

وأثار الفيديو إعجاب رواد مواقع التواصل، الذين امتدحوا شجاعته وإقدامه ووصفوه بالبطل والشجاع، ووجهوا له الشكر وطالبوا بتكريمه.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة بأحد شوارع الزاوية الحمراء، وتمكن الشاب جهاد من إنقاذ 3 أطفال حاصرتهم النيران، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق.