في مشهد بطولي.. شاب مصري ينقذ 3 أطفال من الموت حرقًا (فيديو وصور)

أثار شاب مصري إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يوثق نجاحه في إنقاذ 3 أطفال من الموت حرقًا داخل شقة في منطقة الزاوية الحمراء، بمحافظة القاهرة. وتداول متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للشاب الذي يدعى ”جهاد يوسف زكي“، الذي نجح في تسلق مواسير المنزل الذي تصاعدت منه الأدخنة، والدخول إلى الشقة التي بداخلها الأطفال، وإخراجهم منها. . . #إرم-نيوز #مصر #عمل_بطولي #فيديو #إنقاذ #تسلق #مغامرات #بطولة #مخاطر #منوعات #أخبار #لايك #لايكات #تفاعل #القاهرة #egypt