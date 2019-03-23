بالفيديو.. لحظات حاسمة في منافسات اليوم الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

بالفيديو.. لحظات حاسمة في منافسات اليوم الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أنهى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، اليوم السبت، ختام منافسات مسابقاته المتعددة، وسط سعي حثيث من الملك للظفر بالمراكز الأولى في آخر أيام المهرجان التي يحضرها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وضيوف رفيعو المستوى من داخل وخارج البلاد.

وبدأ اليوم الأخير من المهرجان، في الساعة الحادية عشرة صباحًا بأربعة أشواط من سباق الهجن، وهي أشواط زمول عامة، وزمول مفتوح، وحيل عامة، وحيل مفتوح.

كما قدمت منقيتا المركز الأول لفئة الخمسين ومنقيات فئة المئة عرضًا لمزايين الإبل أمام منصة الحفل.

وحظيت مقاطع فيديو للحظات الأخيرة من أشواط سباقات اليوم الختامي، بتداول لافت في مواقع التواصل الاجتماعي بالنظر للحماس فيها من جهة، ولوجود جمهور كبير يعشق سباقات الإبل بمختلف تصنيفاتها في المملكة.

وفيما يلي مقاطع فيديو من الشوط الختامي الثاني لسباقات الهجن ”زمول مفتوح رمز ”،  والشوط الختامي الأول لسباقات الهجن ”زمول عام رمز“ ولحظات حماسية أخرى للسباقات.

وانطلق المهرجان في الـ5 من شهر فبراير/ شباط الماضي، ويقام في قرية الإبل التي تقع شرق مدينة الرياض في منطقة صحراوية تسمى الصياهد الجنوبية التابعة لصحراء الدهناء، وجذبت منافساته للمزايين والسباقات متابعة من داخل وخارج المملكة، عبر محطات التلفزة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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