بعد تلقيها ”هدية الإبل“.. شاهد ماذا فعلت الإعلامية السعودية نرجس العوامي في الصحراء

قضت الإعلامية السعودية، في قناة ”إم بي سي“ نرجس العوامي، يومًا في الصحراء وصفته بـ“الرائع“، وذلك للاستمتاع بالهدية التي تلقتها مؤخرًا.

ونشرت العوامي مقطع فيديو عبر حسابها في ”إنستغرام“، ظهرت فيه وهي على ظهر الإبل في الصحراء، حيث استقلت واحدًا، وصاحبها رجلين على الإبلين الآخرين.

وبطريقة كوميدية قال شخص يراقبهم في رحلتها بالصحراء: ”يلا على الجمال نلقاكم في مكة إن شاء الله، كأن حدود المالكية غدوة“، فيما علقت نرجس العوامي قائلًة: ”وركبنا الرجول“.

View this post on Instagram وركبنا الرحول????????♥️ A post shared by نرجس العوامي (@narjesalawami) on Mar 7, 2019 at 10:19am PST

كما نشرت العوامي، صورتين لتوثيق الرحلة، وعلقت قائلة: ”مكان جميل ويوم رائع“.

View this post on Instagram مكان جميل ويوم رائع ♥️ A post shared by نرجس العوامي (@narjesalawami) on Mar 7, 2019 at 10:02am PST

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يوثق استلام الإعلامية السعودية نرجس العوامي، هدية عبارة عن 3 من الإبل من أحد المشاركين في مزاين الإبل، ويدعى راضي سنيد الشمري.

وعبرت نرجس عن سعادتها الكبيرة بالهدية، وعلقت قائلة: ”الآن صرت راعية إبل“.

يُذكر أن الإعلامية نرجس بدأت العمل مع ”ام بي سي“ قبل أكثر من 6 سنوات، وكانت بدأت عملها الإعلامي مع ”روتانا“ والذي استمر لمدة سنة و8 أشهر.