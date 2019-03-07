بعد تلقيها ”هدية الإبل“.. الإعلامية السعودية نرجس العوامي: ”سأنافس بن دغيثر في مزاين“

أعلنت الإعلامية السعودية نرجس العوامي، أنها ستشارك في ”مزاين الإبل“، وستنافس ”بن دغيثر“ الذي يعد واحدًا من أشهر مالكي الإبل في المملكة.

وجاء ذلك بعد تلقي العوامي هدية عبارة عن 3 من الإبل من أحد المشاركين في مزاين الإبل، ويدعى راضي سنيد الشمري، بحسب مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن العوامي أعلنت لاحقًا خلال برنامج ”ترند“ على قناة ”إم بي سي“، تلقيها هدية أخرى عبارة عن 4 من الإبل.

فيديو

بعدما أهديت بأعداد كثيرة من #الإبل.. مذيعة MBC نرجس العوامي: سأشارك في مزاين الإبل وأنافس ابن دغيثر!. pic.twitter.com/amf4PfxnG1 — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) ٦ مارس ٢٠١٩

وقالت الإعلامية في البرنامج: ”سأشارك في مزاين الإبل وأنافس ابن دغيثر“.

يذكر أن الإعلامية نرجس بدأت العمل مع ”ام بي سي“ قبل أكثر من 6 سنوات، وكانت بدأت عملها الإعلامي مع ”روتانا“ والذي استمر لمدة سنة و8 أشهر.