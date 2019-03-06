الإعلامية السعودية نرجس العوامي تتلقى هدية صادمة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق استلام الإعلامية السعودية في قناة ”ام بي سي“ نرجس العوامي، هدية عبارة عن 3 من الإبل من أحد المشاركين في مزاين الإبل، ويدعى راضي سنيد الشمري.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، وصول الإبل الهدية على متن شاحنة، إذ استقبلتها الإعلامية السعودية، فيما علق صاحبها إهداءَه على قطعة قماش على جانب السيارة وقد كتب: ”إهداء من راضي سنيد الشمري إلى أختنا الإعلامية القديرة نرجس العوامي، وفالك الفوز بالمزاين“.

ماشاء الله صارت مراسلة ال mbc نرجس العوامي راعيت إبل . #نرجس_العوامي pic.twitter.com/5ClTvb0lc5 — منيره بنت عبدالعزيز ???????? (@om_abdulazez34) February 25, 2019

وعبّرت نرجس عن سعادتها الكبيرة بالهدية، وعلقت قائلة: ”الآن صرت راعية إبل“، مقدمة الشكر لصاحبها راضي الشمري.

يذكر أن الإعلامية نرجس بدأت العمل مع ”ام بي سي“ قبل أكثر من 6 سنوات، وكانت بدأت عملها الإعلامي مع ”روتانا“ والذي استمر لمدة سنة و8 أشهر.