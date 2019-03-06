الإعلامية السعودية نرجس العوامي تتلقى هدية صادمة (فيديو)

الإعلامية السعودية نرجس العوامي تتلقى هدية صادمة (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق استلام الإعلامية السعودية في قناة ”ام بي سي“ نرجس العوامي، هدية عبارة عن 3 من الإبل من أحد المشاركين في مزاين الإبل، ويدعى راضي سنيد الشمري.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، وصول الإبل الهدية على متن شاحنة، إذ استقبلتها الإعلامية السعودية، فيما علق صاحبها إهداءَه على قطعة قماش على جانب السيارة وقد كتب: ”إهداء من راضي سنيد الشمري إلى أختنا الإعلامية القديرة نرجس العوامي، وفالك الفوز بالمزاين“.

وعبّرت نرجس عن سعادتها الكبيرة بالهدية، وعلقت قائلة: ”الآن صرت راعية إبل“، مقدمة الشكر لصاحبها راضي الشمري.

يذكر أن الإعلامية نرجس بدأت العمل مع ”ام بي سي“ قبل أكثر من 6 سنوات، وكانت بدأت عملها الإعلامي مع ”روتانا“ والذي استمر لمدة سنة و8 أشهر.

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