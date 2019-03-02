زواج الفنان الكويتي حسن البلام يثير مواقع التواصل

أثار الكشف عن عقد قران الفنان الكويتي حسن البلام، اليوم السبت، اهتمامًا واسعًا وتباينًا في ردود الأفعال بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت وخارجها.

واعتبر بعض المتابعين قرار الزواج ”صدمة“، فيما رآه آخرون ”حظوة“، وانبرى طرف ثالث ليقدم التهاني والتبريكات فقط دون إبداء رأي في القرار بحد ذاته.

متابعة باسم ”عتاب“ تفاعلت مع زواج البلام، قائلة: ”حسن البلام تزوج !!! هذا أقوى خبر صدمة سمعته هالشهر“.

حسن البلام تزوج !!! هذا اقوى خبر صدمه سمعته هالشهر — عِتااب (@3t3z94) March 1, 2019

حساب لناشطة باسم itsfaye2 غرد قائلًا: ”حسن البلام طلق ٣ مرات و تزوج الرابعة، وأنا للحين ما تخرجت وحظي تعدل“.

حسن البلام طلق ٣ مرات و تزوج الرابعه وانا للحين م تخرجت و حظي تعدل. — ➶ (@itsfaye2) March 1, 2019

المغرد بوعبدالله النصار قال: ”باختصار.. صااااارت ألف ألف مبروووك للعضيد والسند وحزام الظهر وعظام الرقبة الغالي حسن البلام بوعلي على توديع العزوبية من جديد، والله يتمم عليكم ويرزقكم بالذرية الصالحة يارب، والفال حق العزوبي إلّي بالصورة الثانية“.

باختصار..

صااااارت????????????

الف الف مبروووك للعضيد والسند وحزام الظهر وعظام الرقبة????????????

الغالي حسن البلام بوعلي على توديع العزوبية من جديد والله يتمم عليكم ويرزقكم بالذرية الصالحة يارب

والفال حق العزوبي ألي بالصورة الثانية

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المتابع خالد الأنصاري بارك للعريس، قائلًا: ”ألف مبروك لأخوي العزيز # حسن_البلام والله يوفقكم بالخير والصلاح ويسعدك مثل ما تسعد غيرك“.

الف مبروك لأخوي العزيز #حسن_البلام و الله يوفقكم بالخير و الصلاح و يسعدك مثل ما تسعد غيرك. pic.twitter.com/hZNBhct17W — خالد الأنصاري (@Khaledalansari) March 2, 2019

المغرد عيد الزهراني استذكر مقطعًا من المقاطع الكوميدية للفنان البلام، كان يعبر فيها عن رغبته في الزواج، وأرفقه بتغريدة قال فيها: ”ألف مبروووووك للفنان #حسن_البلام تذكرت مقطع من مسرحيته على طاري هالصورة“.

ألف مبروووووك للفنان #حسن_البلام

تذكرت مقطع من مسرحيته على طاري هالصوره ???????????? pic.twitter.com/tTD6tQ1dzU — عيد الزهراني ???????? (@eeex33) March 2, 2019

المغرد طلال المهيني قال: ”أبارك للفنّان حسن البلام عقد قرانه وعسى الله يتمم عليه ويرزقه الذرية الصالحة، فنان الكويت يستحق من يفرح له، أفرحنا في أعماله، حان وقت التقدير له“.