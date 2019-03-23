”الإدارية العليا“ تلغي عقوبات اللجنة الأولمبية المصرية ضد مرتضى منصور

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، اليوم السبت، بقبول الطعن المقدم من رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، بإلغاء الأحكام الصادرة من القضاء الإداري، والمتعلقة بصحة قرارات الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية للقلعة البيضاء واللتين أقيمتا في أغسطس الماضي.

وألغت المحكمة، العقوبات الواقعة على رئيس نادي الزمالك من قبل اللجنة الأولمبية المصرية، ورفض ما عدا ذلك من طعون.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أصدرت 4 أحكام تتعلق برئيس نادي الزمالك، قضت فيها جميعًا إما بالرفض أو عدم الاختصاص.

ورفضت المحكمة في القضية الأولى طلب حل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، وفي الحكم الثاني قضت بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف قرار اللجنة الأولمبية المصرية المتضمن منع رئيس الزمالك من حضور اجتماعات مجالس إدارة اتحاد الرياضة وحضور المباريات، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.

كما قضت بذات الجلسة في حكمها الثالث بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر دعوى رئيس الزمالك، لإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بإيقافه لمدة عامين لحين التحقيق معه، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.

وجاء منطوق الحكم الأخير برفض دعوى رئيس الزمالك التي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لنادي الزمالك في 30 أغسطس الماضي، وأحالت المحكمة الشق الموضوعي في الدعوى لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.‎