الأردن.. وفاة عريس ليلة زفافه بحادث سير مروع
أفادت منصات إخبارية أردنية، اليوم الخميس، بوفاة ثلاثة أشخاص، بينهم شاب كان من المقرر إقامة حفل زفافه مساء؛ جراء اصطدام صهريج محمل بمواد نفطية ومركبة.
وجاء في تقرير لموقع حياة المحلي: "توفي 3 أشخاص نتيجة حادث تصادم وقع ما بين صهريج محمل بمواد نفطية ومركبة، مما أدى إلى اشتعال المركبتين، في منطقة دوار جامعة العلوم والتكنولوجيا".
وأضاف الموقع: "أحد ضحايا الحادث هو عريس كان من المقرر إقامة حفل زفافه اليوم الخميس في إحدى قاعات الأفراح، حيث وقع الحادث وهو متوجه لإحضار عروسه من الرمثا".
بدورها، قالت مديرية الأمن العام الأردنية، في تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن "الفرق المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق إربد وشرطة إربد والرمثا تعاملت مع حادث تصادم بين صهريج محمل بمواد نفطية ومركبة، مما أدى إلى اشتعال المركبتين".
وأضافت: "كوادر الدفاع المدني وشرطة إربد والرمثا تحركوا إلى موقع الحادث وقاموا بإطفاء المركبتين، حيث نتج عنه وفاة ثلاثة أشخاص وجرى إخلاؤهم إلى المستشفى، وتم فتح تحقيق مروري بالحادث".