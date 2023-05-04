الأردن.. وفاة عريس ليلة زفافه بحادث سير مروع

أفادت منصات إخبارية أردنية، اليوم الخميس، بوفاة ثلاثة أشخاص، بينهم شاب كان من المقرر إقامة حفل زفافه مساء؛ جراء اصطدام صهريج محمل بمواد نفطية ومركبة.

وجاء في تقرير لموقع حياة المحلي: "توفي 3 أشخاص نتيجة حادث تصادم وقع ما بين صهريج محمل بمواد نفطية ومركبة، مما أدى إلى اشتعال المركبتين، في منطقة دوار جامعة العلوم والتكنولوجيا".

وأضاف الموقع: "أحد ضحايا الحادث هو عريس كان من المقرر إقامة حفل زفافه اليوم الخميس في إحدى قاعات الأفراح، حيث وقع الحادث وهو متوجه لإحضار عروسه من الرمثا".