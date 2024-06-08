السعودية.. ضبط 140 شركة حج وهمية (فيديو)

أعلن مدير الأمن العام في المملكة العربية السعودية الفريق محمد البسامي، اليوم السبت، ضبط 140 شركة حج وهمية في موسم حج العام الجاري.

وأشار البسامي، في مؤتمر صحفي نقل وقائعه حساب الأمن العام الرسمي عبر منصة "إكس"، إلى أنه جرى القبض على 64 ألف شخص حاولوا نقل الحجاج غير النظاميين إلى المشاعر المقدسة.

وأكد أن القوات الأمنية جاهزة للتعامل مع كل ما يمس الإخلال بالأمن والنظام، ومنع الأعمال التي تؤثر على سلامة ضيوف الرحمن كافة، إذ إن الأمن العام سيتعامل بكل حزم مع الذين يريدون التأثير على أمن الحج كما ذكر.