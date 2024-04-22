فيلم "أنواع اللطف".. الشريط اليوناني الوحيد في "كان"

تقتصر حصة مهرجان كان بدورته السابعة والسبعين من الأفلام اليونانية على فيلم واحد بعنوان "أنواع اللطف" Kinds of kindness لمخرجه المبدع "يورغوس لانثيموس" الذي يعود إلى الاحتفالية السينمائية الفرنسية للمرة الرابعة مع كاتب السيناريو "إفثيميس فيليبو" الذي يشاركه كتابة معظم أفلامه.

ففي عام 2009، فاز بجائزة "نظرة معينة" عن فيلمه "الكلاب"، ثم جائزة لجنة التحكيم في عام 2015 عن فيلم "سرطان البحر"، وبعد ذلك بعامين غادر المهرجان الفرنسي وفي جيبه جائزة أفضل سيناريو عن فيلمه "قتل الغزلان المقدسة" Mise à mort du cerf sacré.

قصة الفيلم

وتدور أحداث الشريط السينمائي بثلاثة مسارات متوازية، الأول يتعلق برجل يائس بلا خيارات يحاول السيطرة على حياته لكن دون جدوى، المسار الثاني يتمحور حول رجل شرطة قلق لأن زوجته التي اختفت في البحر عادت وكأنها شخص مختلف تماماً عما كانت عليه، ويحاول إيجاد تفسيرات لذلك، لتجسِّد ثالث المسارات امرأة مصممة على إيجاد شخص معين يتمتع بقوة خاصة، لاعتقادها العميق بأنه ذاك الإنسان مقدرٌ له أن يصبح قائدًا روحيًّا مذهلًا.

وآثر المخرج لانثيموس إعادة لم شمل أبطال فيلمه الأخير "أشياء سيئة" Poor Things الذي حصل على العديد من الجوائز، وذلك ضمن "أنواع اللطف" ومنهم "إيما ستون" المفضلة لديه، و"ويليم دافو" و"مارجريت كواللي"، إلى جانب الممثل المفضل للانثيموس "جو ألوين" و"جيسي بليمونز" اللذين شاركا في فيلمي "قتلة زهرة القمر"، و"قوة الكلب"، كما يشمل طاقم الممثلين "الممثل الحوت" هونغ تشاو، ومامودو أثي، وممثلة الإثارة "هانتر شيفر".