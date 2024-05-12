وفاة شاعر العامية أحمد الطحان عن 33 عامًا
توفي شاعر العامية المصري أحمد عبدالسلام الطحان، اليوم الأحد عن عمر يُناهز 33 عامًا، حسبما أعلن شقيقه عمرو الطحان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ونعى شقيق الشاعر أخاه قائلًا: "توفي إلى رحمة الله تعالى أخي أحمد عبد السلام الطحان (أحمد الطحان)، برجاء قراءة سورة الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".
وولد الطحان عام 1991 في محافظة المنوفية شمالي القاهرة، تخرج الراحل في كلية هندسة البترول والتعدين، ونال جائزة "أحمد فؤاد نجم" لشعر العامية عام 2019.
وأصدر الطحان ديوانه الأول عام 2019 بعنوان "الضريبة 40%"، بينما جاء ديوانه الثاني في عام 2020 بعنوان "الشكمجية".
أما ديوانه الثالث الذي صدر عام 2021 فحمل عنوان "مش أنا خالص". وأصدر ديوانه الرابع عام 2022 بعنوان "كروت فكة".