وفاة شاعر العامية أحمد الطحان عن 33 عامًا

توفي شاعر العامية المصري أحمد عبدالسلام الطحان، اليوم الأحد عن عمر يُناهز 33 عامًا، حسبما أعلن شقيقه عمرو الطحان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونعى شقيق الشاعر أخاه قائلًا: "توفي إلى رحمة الله تعالى أخي أحمد عبد السلام الطحان (أحمد الطحان)، برجاء قراءة سورة الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".