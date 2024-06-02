مهيار خضور يكشف تفاصيل القبلة التي أحدثت جدلًا في "شارع شيكاغو"

لم يتردد الفنان السوري مهيار خضور في تأكيد قناعته بالقبلة التي أداها مع سلاف فواخرجي، في مسلسل "شيكاغو"، رغم الجدل الذي أثارته حينها.

وقال خضور، في لقاء مع قناة "المشهد": "قبلة شيكاغو فتحت باب القبل في الدراما. ونظراً لثقتنا بخيارات المخرج محمد عبد العزيز، لم نمانع في تنفيذ قبلة لم تكن واقعية، إنما أُخذت من زاوية بحيث ظهرت حقيقية".

وأكد خضور أن تصوير القبل يمكن أن يتم عبر استخدام الإصبع، والتصوير من زاوية معينة، ليظهر للمشاهد أن القبلة حقيقية.

ونفى خضور صفة "دونجوان الدراما"، وتحدث عن صفات ترافق الفنان في مرحلة ما، لكنه لا يلبث أن يخرج منها. وأضاف: "ربما في بعض الأعمال كنت دونجوان، لكنني خرجت من هذه الصفة وقدمت أدوارا مختلفة جذرياً، ومنها دور خالد بن الوليد، وآخرها دوري في مسلسل ع أمل".

وعن سبب بقائه في سوريا، رغم الحرب. قال خضور: "هناك عشق يشبه اللعنة مع دمشق. فهي تسكنني ولا يمكنني مغادرتها أبداً. أهلي وأحبائي وعملي هنا، فكيف يمكن أن أغادر.. إذا غادرتها فهي لن تغادرني".

ولم يوافق خضور على أنه تأخر بالعمل في الدراما العربية المشتركة، وقال: "أتتني الكثير من العروض، لكن النصوص لم تكن مقنعة لي، وربما كان الأمر لصالحي، فقد شاركت لاحقاً في أعمال مشتركة مميزة".

وأضاف خضور: "في رصيدي اليوم 26 عملاً درامياً، ولو لم أكن انتقائياً، لكانت 100".