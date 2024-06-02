مهيار خضور يكشف تفاصيل القبلة التي أحدثت جدلًا في "شارع شيكاغو"
لم يتردد الفنان السوري مهيار خضور في تأكيد قناعته بالقبلة التي أداها مع سلاف فواخرجي، في مسلسل "شيكاغو"، رغم الجدل الذي أثارته حينها.
وقال خضور، في لقاء مع قناة "المشهد": "قبلة شيكاغو فتحت باب القبل في الدراما. ونظراً لثقتنا بخيارات المخرج محمد عبد العزيز، لم نمانع في تنفيذ قبلة لم تكن واقعية، إنما أُخذت من زاوية بحيث ظهرت حقيقية".
وأكد خضور أن تصوير القبل يمكن أن يتم عبر استخدام الإصبع، والتصوير من زاوية معينة، ليظهر للمشاهد أن القبلة حقيقية.
ونفى خضور صفة "دونجوان الدراما"، وتحدث عن صفات ترافق الفنان في مرحلة ما، لكنه لا يلبث أن يخرج منها. وأضاف: "ربما في بعض الأعمال كنت دونجوان، لكنني خرجت من هذه الصفة وقدمت أدوارا مختلفة جذرياً، ومنها دور خالد بن الوليد، وآخرها دوري في مسلسل ع أمل".
وعن سبب بقائه في سوريا، رغم الحرب. قال خضور: "هناك عشق يشبه اللعنة مع دمشق. فهي تسكنني ولا يمكنني مغادرتها أبداً. أهلي وأحبائي وعملي هنا، فكيف يمكن أن أغادر.. إذا غادرتها فهي لن تغادرني".
ولم يوافق خضور على أنه تأخر بالعمل في الدراما العربية المشتركة، وقال: "أتتني الكثير من العروض، لكن النصوص لم تكن مقنعة لي، وربما كان الأمر لصالحي، فقد شاركت لاحقاً في أعمال مشتركة مميزة".
وأضاف خضور: "في رصيدي اليوم 26 عملاً درامياً، ولو لم أكن انتقائياً، لكانت 100".
وتحدث خضور عن علاقته بزوجته الممثلة قمر خلف، ووصف حياتهما بالمتعاونة والمنسجمة في كل شيء. وقرأ أبياتاً غزلية للشاعر أبي نواس، قال إنها تعبّر عن قمر أفضل تعبير".
واستذكر أصعب اللحظات في حياته، وهي رحيل أمه وأبيه، اللذين ما زال طيفهما يرافقه أينما ذهب، كما تحدث عن علاقته بأخوته: آداد، وإنانا، ويانا.. وأضاف: "علاقتي بأختي إنانا مميزة لأنها قريبة من عمري. وأبي كان شاعراً له دور معروف في تطوير القصيدة العربية الحديثة. أما أمي فكانت الأقرب إليّ".
وفاجأ خضور المتابعين بالقول إنه في سن مبكرة ترك المدرسة، وأراد تعلم إصلاح الأجهزة الكهربائية، لكنه لاحقاً عاد إليها وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية.
ويّعرف عن الفنان خضور تنوع أدواره في الدراما، بين البيئة الشامية والمسلسلات الاجتماعية والتاريخية. وحول دوره في مسلسل "ع أمل" قال: "كره المتابعون شخصية الدكتور نيبال، لكن هذا كان دليلاً على نجاحها.. التنويع ضروري للفنان حتى لا يقع في مطب النمطية".
واعترف خضور أنه يقرأ السيناريوهات المقترحة عليه بالتشارك مع زوجته قمر، التي يعتبرها جزءا من حياته الإبداعية والفنية، عدا عن كونها شريكته.
يذكر أن الفنان السوري مهيار خضور، من مواليد 1983، درس في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق. وله الكثير من الأعمال المتنوعة بين الاجتماعي والتاريخي والبيئة الشامية، مثل "باب الحارة"، و"شارع شيكاغو"، و"عناية مشددة"، و"طوق البنات"، وزمن البرغوث"، و"للموت3"، و"ع أمل".