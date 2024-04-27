فيلم "ليمونوف.. أغنية إيدي" سيرة فضائحية لمعارض روسي

لطالما أثارت سيرة الكاتب الروسي والمعارض السياسي، إدوارد ليمونوف، حفيظة السينمائيين الروس، لغناها على صعيد الدراما الإنسانية، ولقدرتها على الجذب بحكم الانعطافات الكثيرة في حياتها، ولشاعريتها وقدرتها على جذب الجمهور.

وفي الدورة السابعة والسبعين لمهرجان كان، سنرى تلك السيرة بتوقيع المخرج الروسي كيريل سيريبرينيكوف، وذلك في فيلمه "ليمونوف، أغنية إيدي" الذي سينافس على السعفة الذهبية في المسابقة الرسمية للاحتفالية السينمائية العالمية.

الفيلم مقتبس عن رواية "ليمونوف" الفضائحية للفرنسي إيمانويل كاريير، والتي باعت مليونين ونصف المليون نسخة حين صدورها، وكتب السيناريو له المخرج الروسي بالشراكة مع بافل بافليكوفسكي، وبين هوبكينز، ليشمل أبرز محطات حياة وأعمال الكاتب والمعارض إدوارد ليمونوف مؤسس الحزب البلشفي الوطني.

وجاء في توصيف ليمونوف بحسب المخرج سيريبرينيكوف بأنه مناضل، ثوري، متأنق، خادم مارق، مشرد، كل ذلك في شخص واحد، إضافة إلى كونه شاعراً هائجاً ومشاكساً ومحرضاً سياسياً وروائياً من عظماء عصره.

وأضاف بأنه سيسعى لتصوير حياة إدوارد ليمونوف التي شبَّهها بدرب من البارود، وبأن فيلمه سيكون رحلة عبر شوارع موسكو المضطربة وناطحات السحاب في نيويورك، من الأزقة الخلفية في باريس إلى قلب زنزانات سيبيريا في النصف الثاني من القرن العشرين.

ويشارك في بطولة العمل كل من: "بين ويشو" بشخصية ليمونوف، "ماشا ماشكوفا" (آنا)، "توماس أرانا" (ستيفن)، ساندرين بونير، لويس دو دولينكيسينغ، فيكتوريا ميروشنيشينكو، إيفان إيفاشكين، كورادو إنفيرنيزي، أودين لوند بيرون، بيير بوريل، فيكتور سولي، ألكسندر برينس أوس وداريا زيوفا.

يذكر أن هذه هي المرة الخامسة التي يشارك فيها المخرج الروسي "سيريبرينيكوف" في فعاليات مهرجان وفي مسابقته الرسمية، ففي عام 2016 نافس بفيلم "التلميذ"، وفي عام 2018 بفيلم "ليتو" وكان وقتها تحت الإقامة الجبرية في روسيا ولم يتمكن من السفر إلى فرنسا، كما شارك عام 2021 بفيلم "حمى بتروف"، وفي عام 2022 نافس بفيلمه "زوجة تشايكوفسكي".

أما اسم "إيدي" في عنوان الفيلم فمأخوذ من أول رواية للكاتب ليمونوف وكان عنوانها "إنه أنا.. إيدي" وكتبها في نيويورك عام 1976 بعد هجره لروسيا وصوَّر فيها معنىً آخر للشهوة والفرح.