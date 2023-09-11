حادثة على متن طائرة توقع 9 إصابات بين الركاب
تعرضت طائرة من طراز "إيرباص إيه 320" تابعة لشركة طيران الصين إلى عطل في المحرك أدى إلى هبوطها اضطراريا وإخلائها من الركاب في سنغافورة.
وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز"، أن النيران اشتعلت وتصاعد الدخان في محرك مقصورة الطائرة القادمة من مدينة "تشنغدو" في مقاطعة "سيتشوان" الصينية، وكانت تقل على متنها 146 مسافرا، ما أسفر عن إصابة 9 من ركاب الطائرة.
وقالت الصحيفة إن قائد الطائرة أعلن حالة طوارئ بعد الإبلاغ عن وجود دخان في عنبر الشحن الأمامي والمرحاض.
ونقلت وسائل إعلام صينية عن أحد الركاب قوله إن الدخان أدى إلى تشويش الأضواء في المقصورة، وطلبت المضيفات من الركاب التزام الهدوء والبقاء في مقاعدهم بعد أن وقف البعض.
وأفادت تلك الوسائل بأنه تم إخماد الحريق في المحرك الأيسر بعد هبوط الطائرة.
وذكرت شركة طيران الصين في بيان نُشر في وقت مبكر الاثنين، أن تحقيقًا أوليا أشار إلى أن السبب هو عطل ميكانيكي في المحرك، ولا يزال التحقيق مستمرا.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي توثق لحظة الهبوط الاضطراري للطائرة.
وشارك أحد منشئي محتوى الطيران الأكثر متابعة في الصين عبر منصة "إكس" مقطع فيديو يوثق لحظة خروج ركاب الطائرة أسفل مخرج الطوارئ على المدرج.