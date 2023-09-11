حادثة على متن طائرة توقع 9 إصابات بين الركاب

تعرضت طائرة من طراز "إيرباص إيه 320" تابعة لشركة طيران الصين إلى عطل في المحرك أدى إلى هبوطها اضطراريا وإخلائها من الركاب في سنغافورة.

وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز"، أن النيران اشتعلت وتصاعد الدخان في محرك مقصورة الطائرة القادمة من مدينة "تشنغدو" في مقاطعة "سيتشوان" الصينية، وكانت تقل على متنها 146 مسافرا، ما أسفر عن إصابة 9 من ركاب الطائرة.