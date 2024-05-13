والدته سورية.. غضب عارم من ممثل أمريكي لدعمه إسرائيل (فيديو)

أثار الممثل الأمريكي الشهير جيري ساينفيلد غضباً واسعاً في جامعة ديوك الأمريكية المرموقة، خلال مشاركته في حفل تخرج وتسلمه الدبلوم الفخري، بسبب مواقفه الداعمة لإسرائيل.

وقوبل حضور ساينفيلد بصيحات استهجان من طلبة مؤيدين لفلسطين وغزة، علاوة على مغادرة العشرات منهم الحفل وهم يحملون العلم الفلسطيني ويلوحون به.

وأجبرت صيحات الاستهجان، ما أجبر رئيس الجامعة فنسنت برايس على أن يوقف لفترة وجيزة كلمة له بينما كان ساينفيلد واقفاً إلى جانبه، في ملعب كرة القدم الخاص بالجامعة الموجودة في نورث كارولاينا.