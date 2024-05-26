العثور على حطام غواصة أمريكية شهيرة خدمت في الحرب العالمية الثانية (فيديو)

وهذه الغواصة التي دخلت الخدمة في ديسمبر 1942 أجرت 6 دوريات قبل غرقها، ففي عام 1943 دمرت الغواصة في ميناء بيرل هاربر بجزر هاواي 3 سفن يابانية وفي 24 أغسطس 1944 وصلت إلى سواحل الفلبين وأطلقت 3 طوربيدات قبل أن تتعرض لهجوم بقنابل تسببت بغرقها.