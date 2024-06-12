من هو فاروق صبري كاتب أفلام المشاهير؟

رحل فاروق عطية كاتب السيناريو والمنتج السينمائي الشهير ورئيس غرفة صناعة السينما في مصر، عن الدنيا، مساء الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 عاماً، بعد صراع مع المرض.

ونعت نقابة المهن السينمائية الكاتب الراحل ونعاه أيضاً طيف واسع من الفنانين والمخرجين السينمائيين في مصر، مشيدين بخصاله ومسيرته الفنية.

ويعتبر فاروق عطية أحد مؤسسي شركة "الإخوة المتحدون" للإنتاج الشهيرة التي قدمت مئات الأعمال الفنية التي أصبحت من كلاسيكيات الفن المصري.

ويعدّ الراحل من أبرز كُتاب ومنتجي حقبة الستينيات في القرن الماضي، وكتب العديد من الأفلام السينمائية خلال تلك الفترة وأبرزها "البعض يذهب للمأذون مرتين" و"خلي بالك من جيرانك" وغيرها.

وعمل صبري مع نخبة واسعة من أبرز نجوم السينما في مصر مثل عادل إمام وسمير غانم ونور الشريف وسمير صبري وإلهام شاهين وصباح وغيرهم.

وكان آخر أعمال فاروق صبري السينمائية فيلم "الظالم والمظلوم" الذي طرح في السينمات عام 1999 وهو من بطولة الفنان الراحل نور الشريف.