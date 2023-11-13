بعد أن أفلتت من رائدتي فضاء.. حقيبة أدوات تدور حول الأرض
انزلقت حقيبة الأدوات الخاصة برائدتي الفضاء، جاسمين موغبيلي ولورال أوهارا، خلال عملية سير في الفضاء في الأول من نوفمبر وفقًا لوكالة ناسا.
وتعود التفاصيل عندما كانت الرائدتان تسيران في الفضاء، لإجراء إصلاحات على المكونات التي تمكن المصفوفات الشمسية لمحطة الفضاء الدولية من تتبع الشمس باستمرار. وفي أثناء ذلك، فُقدت حقيبة أدوات واحدة عن غير قصد.
ورصدت وحدات التحكم في الطيران حقيبة الأدوات باستخدام كاميرات المحطة الخارجية.
وتتميز حقيبة أدوات الفضاء هذه، بسطوع مدهش، يسمح هذا السطوع للمراقبين برصدها باستخدام منظار. واكتشفوا أنها تدور حول الأرض على بُعد دقيقتين إلى أربع دقائق من محطة الفضاء الدولية.
ورصد رائد الفضاء الياباني ساتوشي فوروكاوا الحقيبة طافية فوق جبل فوجي الأسبوع الماضي، مؤكدا تعقبها. ومن المتوقع أن تظل حقيبة الأدوات المفقودة في المدار لعدة أشهر قبل أن تهبط بسرعة وتواجه زوالها في جحيم الغلاف الجوي للأرض.