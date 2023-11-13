بعد أن أفلتت من رائدتي فضاء.. حقيبة أدوات تدور حول الأرض

انزلقت حقيبة الأدوات الخاصة برائدتي الفضاء، جاسمين موغبيلي ولورال أوهارا، خلال عملية سير في الفضاء في الأول من نوفمبر وفقًا لوكالة ناسا.

وتعود التفاصيل عندما كانت الرائدتان تسيران في الفضاء، لإجراء إصلاحات على المكونات التي تمكن المصفوفات الشمسية لمحطة الفضاء الدولية من تتبع الشمس باستمرار. وفي أثناء ذلك، فُقدت حقيبة أدوات واحدة عن غير قصد.